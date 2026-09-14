W skrócie Według najnowszego sondażu połowa Polaków uważa, że działania rządu po wykryciu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym były niewystarczające, aby zapobiec podobnym przypadkom w innych placówkach.

Oceny działań rządu różniły się w zależności od płci, wieku, wykształcenia oraz preferencji wyborczych ankietowanych.

Najwyższy odsetek pozytywnych opinii na temat reakcji rządu wystąpił wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, natomiast najmniej przychylnie oceniają ją sympatycy Konfederacji.

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Ankietowani zostali zapytani o to, czy w ich ocenie po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie rząd podjął wystarczające działania, aby zapobiec występowaniu podobnych uchybień w innych placówkach ochrony zdrowia w przyszłości.

Za "zdecydowanie niewystarczające" działania rządzących uznaje 26 proc. ankietowanych. Kolejne 24 proc. pytanych postrzega je jako "raczej niewystarczające". Oznacza to, że zdaniem 50 proc. respondentów kroki podjęte przez rząd nie były odpowiednio zdecydowane, by zapobiec nieprawidłowościom w innych placówkach.

Jako "zdecydowanie wystarczające" działania rządu postrzega 3 proc. ankietowanych. 15 proc. pytanych uznaje natomiast, że były one "raczej wystarczające". W sumie 18 proc. uczestników sondażu uważa więc, że rządzący podjęli odpowiednie kroki.

15 proc. ogółu badanych nigdy wcześniej nie słyszało o sprawie, natomiast 17 proc. nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Działania rządu po aferze w Szpitalu Południowym. Polacy zabrali głos

Kobiety częściej niż mężczyźni są zadowolone z działań rządu w tym zakresie. Za "zdecydowanie wystarczające" uznało je 3 proc. kobiet i 3 proc. mężczyzn, natomiast za "raczej wystarczające" - 17 proc. kobiet i 13 proc. mężczyzn.

Odpowiedź "raczej niewystarczające" wybrało 23 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn. Za "zdecydowanie niewystarczające" działania rządzących uznało z kolei 21 proc. pytanych pań i 32 proc. badanych panów.

Działania rządu pozytywnie oceniło łącznie 20 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn, natomiast negatywnie - 44 proc. kobiet i 56 proc. mężczyzn.

W grupie osób z wyższym wykształceniem przeważają odpowiedzi negatywne (26 proc. wskazań "raczej niewystarczające" i 28 proc. "zdecydowanie niewystarczające"). Najmniej krytycznych ocen odnotowano wśród ankietowanych z wykształceniem podstawowym (17 proc. odpowiedzi "raczej niewystarczające" i 21 proc. "zdecydowanie niewystarczające").

Polacy surowo ocenili działania rządzących. Sondaż po aferze w Szpitalu Południowym

W podziale na grupy wiekowe najprzychylniej o działaniach rządzących wypowiadały się osoby w wieku 60+. Łącznie 24 proc. badanych z tej grupy oceniło reakcję rządu jako adekwatną. Za "zdecydowanie wystarczającą" uznało ją 3 proc. pytanych, natomiast za "raczej wystarczającą" - 21 proc.

Jednocześnie ponad połowa badanych seniorów uważa, że reakcja rządu na aferę w Szpitalu Południowym była za mało zdecydowana, aby zapobiec występowaniu podobnych uchybień w innych placówkach ochrony zdrowia. Odpowiedź "raczej niewystarczająca" wybrało 22 proc. najstarszych respondentów, natomiast "zdecydowanie niewystarczająca" - 31 proc. Łącznie jest to 53 proc.

Zdecydowany sceptycyzm wobec działań rządu przejawiają najmłodsi badani (18-24 lata). W tej grupie łącznie 44 proc. respondentów uznało reakcję rządu za niewystarczającą - mianem "raczej niewystarczającej" określiło ją 26 proc. pytanych, natomiast "zdecydowanie niewystarczającej" - 18 proc.

W grupie badanych w wieku od 40 do 49 lat odpowiedzi pozytywne wskazało łącznie 11 proc. badanych (1 proc. "zdecydowanie wystarczające", 10 proc. "raczej wystarczające"). Zauważalnie większy odsetek stanowiły odpowiedzi negatywne (30 proc. "raczej niewystarczające", kolejne 30 proc. "zdecydowanie niewystarczające").

Afera w Szpitalu Południowym. Jest nowy sondaż

Oceny pytanych zależały także od ich preferencji wyborczych. Najwyższy odsetek ocen pozytywnych odnotowany został wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Łącznie 35 proc. pytanych z tej grupy uznaje, że reakcja rządu była adekwatna - 5 proc. określiło ją mianem "zdecydowanie wystarczającej", a 30 proc. uznaje, że była ona "raczej wystarczająca".

Kolejne 42 proc. wyborców KO twierdzi, że rząd zareagował nieodpowiednio (30 proc. wskazań "raczej niewystarczająca" i 12 proc. "zdecydowanie niewystarczająca").

Mniej przychylni rządowi byli zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie sceptycyzm wykazuje łącznie 62 proc. pytanych. 16 proc. badanych uznało reakcję rządu za "raczej niewystarczającą", a 46 proc. - za "zdecydowanie niewystarczającą".

13 proc. wyborców PiS pozytywnie oceniło działania rządzących. 4 proc. określiło je mianem "zdecydowanie wystarczających", a 9 proc. - "raczej wystarczających".

Wśród sympatyków Konfederacji zaledwie 5 proc. pytanych uznało działania rządu za odpowiednie. Osoby te określiły je mianem "raczej wystarczających". Krytycznych było 76 proc. badanych z tej grupy (33 proc. wskazań "raczej niewystarczające" i 43 proc. "zdecydowanie niewystarczające").

Badanie Opinia24 dla RMF FM przeprowadzono w dniach 7-9 września techniką mixed-mode na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski N=1001.

Źródło: RMF FM



