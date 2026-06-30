W skrócie Ponad połowa ankietowanych pozytywnie ocenia działalność Karola Nawrockiego jako prezydenta, co stanowi wzrost w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Wyższy poziom poparcia dla prezydenta odnotowano wśród mężczyzn niż kobiet.

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji wyrażają najwięcej pozytywnych opinii o prezydencie, natomiast wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy oceniają jego działania głównie negatywnie.

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Respondenci sondażu IBRiS dla Polsat News zostali zapytani, jak oceniają działalność prezydenta Karola Nawrockiego.

Sondaż Polsat News. Polacy ocenili Karola Nawrockiego

Z badania wynika, że większość, bo 51,7 proc. ma pozytywne zdanie na ten temat. 30,7 proc. wybrało opcję "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. - "raczej dobrze.

Przeciwnego zdania było z kolei 38,9 proc. - 24,6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie źle", a 14,3 proc. "raczej źle". Ponadto 9,3 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć".

Oznacza to, że doszło do wzrostu poparcia dla działań prezydenta względem poprzedniego badania IBRiS dla Polsat News z przełomu maja i czerwca.

Wówczas zadowolenie z prezydentury Karola Nawrockiego wyraziło 48,1 proc., a przeciwnego zdania było 47,9 proc. respondentów.

Prezydentura Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu według płci

Wyniki sondażu podzielono m.in. w zależności od płci respondentów. Dzięki temu wiemy, że pozytywnie działania prezydenta ocenia 50,4 proc. kobiet. Na to złożyło się 33 proc. odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" oraz 17,4 proc. "raczej dobrze.

Przeciwnego zdania było z kolei 43,2 proc. pań. Wśród nich 30,1 proc. wybrało opcję "zdecydowanie źle" a 13,1 proc. "raczej źle". Ponadto 6,4 proc. przebadanych kobiet stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat.

Nieco wyższe poparcie prezydent zanotował z kolei wśród mężczyzn. 53,2 proc. z nich stwierdził, że pozytywnie ocenia jego działania. 28,2 proc. z nich oceniło prezydenta "zdecydowanie dobrze" a 25 proc. "raczej dobrze".

Niezadowolonych z Karola Nawrockiego było natomiast 34,3 proc. panów. Na ten wynik złożyło się 18,6 proc. odpowiedzi "zdecydowanie źle" i 15,7 proc. "raczej źle". Dodatkowo 12,6 proc. mężczyzn biorących udział w sondażu wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Sondaż IBRiS: Wyborcy PiS pozytywnie a KO negatywnie oceniają Nawrockiego

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości działalność prezydenta pozytywnie oceniło 91,4 proc. - 85,1 proc. "zdecydowanie dobrze" oraz 6,3 proc. "raczej dobrze". Przeciwnego zdania było z kolei 2,9 proc. zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy wybrali opcję "raczej źle", nikt nie odpowiedział "zdecydowanie źle". Ponadto 5,7 proc. wstrzymało się od głosu.

Pozytywny stosunek do prezydenta wyrazili też wyborcy Konfederacji. Z działalności prezydenta zadowolonych jest 86,1 proc. z nich - 27,2 proc. "zdecydowanie dobrze" i 58,9 proc. "raczej dobrze". Negatywny stosunek podkreśliło natomiast 11,9 proc. wspierających to ugrupowanie. 2,3 proc. wybrało opcję "zdecydowanie źle", a 9,6 proc. "raczej źle". Wstrzymało się z kolei 1,9 proc. respondentów.

Zdecydowany sprzeciw wobec Karola Nawrockiego zadeklarowali wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 85,9 proc. oceniło działalność prezydenta negatywnie - 70,6 proc. "zdecydowanie źle" oraz 15,3 proc. "raczej źle". Przeciwnego zdania było 12,9 proc. - 1,9 proc. "zdecydowanie dobrze" oraz 11 proc. "raczej dobrze". Ponadto 1,2 proc. wstrzymało się od głosu.

Negatywny stosunek do prezydenta wyrazili też wyborcy Nowej Lewicy - 85,7 proc. 57,5 proc. wybrało opcję "zdecydowanie źle" a 28,2 proc. "raczej źle". Pozytywny stosunek wykazało z kolei 14,3 proc. - wszyscy wybrali opcję "raczej dobrze". Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wśród przebadanych znaleźli się też wyborcy Trzeciej Drogi. Pozytywny stosunek wobec prezydenta wykazało 48,1 proc. Wśród nich 24,9 proc, oceniło Nawrockiego "zdecydowanie dobrze", a 23,2 proc. "raczej źle". Negatywnie wypowiedziało się 32,3 proc. - 12,8 proc. "zdecydowanie źle" oraz 19,5 proc. "raczej źle". Opcję "trudno powiedzieć" wybrało natomiast 19,5 proc.

Wyborcy prezydenta murem za Nawrockim. Przeciwnego zdania zwolennicy Trzaskowskiego, Biejat i Zandberga

95,2 proc. wyborców Karola Nawrockiego ocenia jego działalność pozytywnie, natomiast 2,8 proc. negatywnie. Ponadto 2 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć". Na przeciwległym biegunie znalazły się wyniki wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego. 87,9 proc. wyraziło negatywny stosunek do prezydenta, a 11,5 proc. pozytywnie. 0,6 proc. wstrzymało się od głosu.

Zdecydowane poparcie Karol Nawrocki zanotował też wśród wyborców Sławomira Mentzena - 84,8 proc. pozytywnych odpowiedzi i 12,7 proc. negatywnych odpowiedzi. Podobnie sytuacja wyglądała wśród sympatyków Grzegorza Brauna - 83,7 proc. zdecydowanie lub raczej dobrze, nikt nie wybrał odpowiedzi negatywnych.

Mieszane opinie panują natomiast wśród wyborców Szymona Hołowni. 48,9 proc. ocenia działalności Karola Nawrockiego pozytywnie a 47,8 proc. negatywnie.

Negatywne opinie panują z kolei wśród sympatyków Adriana Zandberga iMagdaleny Biejat. W przypadku tego pierwszego 97,1 proc. wybrało odpowiedzi negatywne, a reszta wstrzymała się od głosu. W przypadku kandydatki Lewicy na prezydenta działalność prezydenta negatywnie oceniło 54,2 proc. respondentów a 17,9 proc. pozytywnie. Reszta wybrał opcję "trudno powiedzieć".





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