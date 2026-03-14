W skrócie Ponad 60 procent ankietowanych Polaków negatywnie ocenia działania premiera Donalda Tuska według sondażu IBRiS dla Onetu.

Wśród wyborców koalicji rządzącej 94 procent odpowiedzi dotyczących premiera było pozytywnych, natomiast wśród wyborców opozycji dominowały oceny negatywne.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony metodą CATI 9 marca 2026 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Jak Pan/i ocenia działalność premiera Donalda Tuska?" - takie pytano zadano Polakom w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu. Okazuje się, że większość ankietowanych negatywnie ocenia działania szefa rządu.

W sumie pozytywne odpowiedzi stanowiły 38,2 proc. Opcję "zdecydowanie dobrze" wybrało 12,6 proc. respondentów, a "raczej dobrze"- 25,6 proc.

Z kolei negatywnie Donalda Tuska oceniło 60,3 proc. Polaków, z czego 31,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 29,2 proc. - "raczej źle".

1,5 procent ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie ocenić działalności szefa rządu.

Polacy negatywnie ocenili premiera Donalda Tuska

Najbardziej zadowoleni z premiera są wyborcy koalicji rządzącej. Wśród nich 94 proc. stanowiły odpowiedzi pozytywne na temat szefa rządu. 33 proc. osób z tej grupy wyborców jest "zdecydowanie" zadowolonych z premiera, a 61 proc. "raczej" zadowolonych. Pozostałe sześć procent działalność Tuska oceniło "raczej źle".

Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) zdecydowanie przeważają głosy negatywne. W tej grupie wyborców, 66 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 29 proc. "raczej źle". 3 proc. oceniło premiera pozytywnie, a 1 proc. nie miał zdania.

Również niezdecydowani wyborcy i niegłosujący częściej negatywnie oceniali Donalda Tuska. Wśród nich 69 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 14 proc. "zdecydowanie źle". "Raczej dobrze" premiera oceniło 11 proc., a 7 proc. nie miało zdania na ten temat.

Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

