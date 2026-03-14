Polacy ocenili Donalda Tuska. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Krzysztof Ryncarz

Większość Polaków krytycznie ocenia premiera Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. Negatywnie działania szefa rządu ocenia ponad 60 procent ankietowanych.

Premier Donald Tusk na tle flag Unii Europejskiej i Polski
Premier Donald TuskPiotr NowakPAP

W skrócie

  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Jak Pan/i ocenia działalność premiera Donalda Tuska?" - takie pytano zadano Polakom w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu. Okazuje się, że większość ankietowanych negatywnie ocenia działania szefa rządu.

W sumie pozytywne odpowiedzi stanowiły 38,2 proc. Opcję "zdecydowanie dobrze" wybrało 12,6 proc. respondentów, a "raczej dobrze"- 25,6 proc.

Z kolei negatywnie Donalda Tuska oceniło 60,3 proc. Polaków, z czego 31,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 29,2 proc. - "raczej źle".

Zobacz również:

63 proc. Polaków uważa, że współpraca między prezydentem a rządem układa się źle
Polska

Prezydent kontra rząd. Polacy wskazali, o co są największe spięcia

    1,5 procent ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie ocenić działalności szefa rządu.

    Najbardziej zadowoleni z premiera są wyborcy koalicji rządzącej. Wśród nich 94 proc. stanowiły odpowiedzi pozytywne na temat szefa rządu. 33 proc. osób z tej grupy wyborców jest "zdecydowanie" zadowolonych z premiera, a 61 proc. "raczej" zadowolonych. Pozostałe sześć procent działalność Tuska oceniło "raczej źle".

    Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) zdecydowanie przeważają głosy negatywne. W tej grupie wyborców, 66 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 29 proc. "raczej źle". 3 proc. oceniło premiera pozytywnie, a 1 proc. nie miał zdania.

    Również niezdecydowani wyborcy i niegłosujący częściej negatywnie oceniali Donalda Tuska. Wśród nich 69 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 14 proc. "zdecydowanie źle". "Raczej dobrze" premiera oceniło 11 proc., a 7 proc. nie miało zdania na ten temat.

    Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.

    Zobacz również:

    Sondaż. Przemysław Czarnek kandydatem PiS na premiera. Co myślą Polacy?
    Polska

    Polacy ocenili kandydata PiS na premiera. Przeważa jedna opinia

    Premier po wecie programu SAFE: Historia szybko oceni prezydentaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze