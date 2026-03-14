Polacy ocenili Donalda Tuska. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń
Większość Polaków krytycznie ocenia premiera Donalda Tuska - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. Negatywnie działania szefa rządu ocenia ponad 60 procent ankietowanych.
"Jak Pan/i ocenia działalność premiera Donalda Tuska?" - takie pytano zadano Polakom w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu. Okazuje się, że większość ankietowanych negatywnie ocenia działania szefa rządu.
W sumie pozytywne odpowiedzi stanowiły 38,2 proc. Opcję "zdecydowanie dobrze" wybrało 12,6 proc. respondentów, a "raczej dobrze"- 25,6 proc.
Z kolei negatywnie Donalda Tuska oceniło 60,3 proc. Polaków, z czego 31,1 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 29,2 proc. - "raczej źle".
1,5 procent ankietowanych nie było w stanie jednoznacznie ocenić działalności szefa rządu.
Polacy negatywnie ocenili premiera Donalda Tuska
Najbardziej zadowoleni z premiera są wyborcy koalicji rządzącej. Wśród nich 94 proc. stanowiły odpowiedzi pozytywne na temat szefa rządu. 33 proc. osób z tej grupy wyborców jest "zdecydowanie" zadowolonych z premiera, a 61 proc. "raczej" zadowolonych. Pozostałe sześć procent działalność Tuska oceniło "raczej źle".
Z kolei wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) zdecydowanie przeważają głosy negatywne. W tej grupie wyborców, 66 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 29 proc. "raczej źle". 3 proc. oceniło premiera pozytywnie, a 1 proc. nie miał zdania.
Również niezdecydowani wyborcy i niegłosujący częściej negatywnie oceniali Donalda Tuska. Wśród nich 69 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 14 proc. "zdecydowanie źle". "Raczej dobrze" premiera oceniło 11 proc., a 7 proc. nie miało zdania na ten temat.
Badanie pracowni IBRiS na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone 9 marca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.