W skrócie Około 60 procent ankietowanych nie popiera kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

W sondażu dla "Rzeczpospolitej" 59,7 procent badanych uznało, że wybór Berka prowadzi do upolitycznienia sądownictwa.

Badanie wykazało, że przeciwnikami kandydatury Berka są wyborcy zarówno opozycji, jak i rządzącej koalicji.

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W badaniu zadano pytanie: "czy wybór Macieja Berka, do niedawna członka rządu, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego narusza niezależność władzy sądowniczej i prowadzi do jej dalszego upolitycznienia?".

Według 16,3 proc. ankietowanych wybór Berka na sędziego TK nie narusza niezależności władzy sądowniczej i nie prowadzi do jej dalszego upolitycznienia. Przeciwnego zdania było 59,7 proc. badanych. 24 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że zdecydowana większość przeciwników powołania Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdyż 82 proc., to wyborcy opozycji. Wśród zwolenników koalicji rządzącej 43 proc. ankietowanych było przeciw, a 37 proc. badanych poparło kandydaturę byłego ministra.

Polacy ocenili kandydaturę Berka do TK. Większość przeciwna, jest sondaż

Cytowany w materiale dziennika prof. Maciej Gutowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu mówi, że wyniki sondażu nie są zaskakujące. - To wyjątkowo niefortunne, żeby prosto z rządu być kierowanym do orzekania w TK - wskazał ekspert.

- Polacy uwierzyli, że jest szansa na rzeczywiste zbudowanie praworządności w Polsce. Jednak po dwóch latach oczekiwanie te nie zostały zaspokojone - dodał, wskazując przy tym, że kandydatura Berka tylko spotęgowała to rozczarowanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 21-22 sierpnia 2026 roku na grupie 1067 osób za pomocą wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo (CATI).

Maciej Berek kandydatem na sędziego TK

Maciej Berek to prawnik, urzędnik państwowy i nauczyciel akademicki. W 1997 roku rozpoczął pracę w Kancelarii Senatu, a od 2004 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli.

W latach 2007-2015 kierował Rządowym Centrum Legislacji, a od 2008 do 2015 roku był także sekretarzem Rady Ministrów. Do rządu Donalda Tuska dołączył w grudniu 2023 roku.

W 2025 roku został ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, jak również kierował Rządowym Zespołem Deregulacyjnym.

W sierpniu 2026 roku Donald Tusk poinformował, że Berek poprosił go o zwolnienie z dotychczasowych obowiązków, a następnie ogłosił jego kandydaturę do Trybunału Konstytucyjnego.

Wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego związany jest z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego.



