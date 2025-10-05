Polacy ocenili Barbarę Nowacką. Sondaż nie pozostawia złudzeń
Polacy nie wystawili najlepszej oceny minister edukacji Barbarze Nowackiej. Z badania sondażowego wynika, że negatywnie jej pracę ocenia 47,6 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 39,1 proc. Wśród nich większość stanowią sympatycy koalicji rządzącej.
Uczestnicy badania United Surveys dla Wirtualnej Polski odpowiedzieli na pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani Barbarę Nowacką w roli minister edukacji narodowej?".
Okazuje się, że "zdecydowanie pozytywnie" Barbarę Nowacką ocenia 4,3 proc. respondentów, a odpowiedź "raczej pozytywnie" wybrało 34,8 proc. W sumie pozytywną ocenę wystawiło minister edukacji 39,1 proc.
Odmienne zdanie na temat polityk KO ma 47,6 proc. badanych, z czego 38 proc. wybrało odpowiedź - "zdecydowanie negatywnie", a 9,6 proc. "raczej negatywnie".
13,3 proc. odpowiedziało - "nie wiem/trudno powiedzieć".
Sondaż. Barbara Nowacka najlepiej oceniana przez wyborców koalicji
Z sondażu wynika, że praca Nowackiej pozytywnie postrzegana jest głównie przez wyborców koalicji rządzącej. Pozytywnie oceniło ją 81 proc. z nich (14 proc. - "zdecydowanie pozytywnie", 67 proc. - "raczej pozytywnie").
"Raczej negatywnie" oceniło szefową resortu edukacji osiem proc. zwolenników koalicji, a 11 proc. nie ma zdania.
Negatywna ocena sympatyków PiS i Konfederacji dla minister edukacji
Wśród wyborców PiS i Konfederacji "zdecydowanie pozytywnie" Nowacką ocenił co setny respondent, odpowiedź "raczej pozytywnie" wybrało 22 proc. uczestników badania.
W tej grupie przeważały negatywne oceny minister edukacji - 71 proc. "Zdecydowanie negatywnie" zaznaczyło 65 proc. respondentów, a "raczej negatywnie" sześć proc.
Niezdecydowanych w ocenie było sześć proc. badanych.
Wśród sympatyków innych formacji również przeważają negatywne oceny Nowackiej. Odpowiedź "zdecydowanie negatywnie" zaznaczyło 30 proc., a "raczej negatywnie" - 16 proc.
Odmiennego zdania jest 26 proc. z nich. "Zdecydowanie pozytywnie" - tę odpowiedź wybrał jeden procent respondentów w tej grupie. "Raczej pozytywnie" - tak ocenił co czwarty odpowiadający.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI / CAWI 26-28 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie N=1000.