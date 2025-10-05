Uczestnicy badania United Surveys dla Wirtualnej Polski odpowiedzieli na pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani Barbarę Nowacką w roli minister edukacji narodowej?".

Okazuje się, że "zdecydowanie pozytywnie" Barbarę Nowacką ocenia 4,3 proc. respondentów, a odpowiedź "raczej pozytywnie" wybrało 34,8 proc. W sumie pozytywną ocenę wystawiło minister edukacji 39,1 proc.

Odmienne zdanie na temat polityk KO ma 47,6 proc. badanych, z czego 38 proc. wybrało odpowiedź - "zdecydowanie negatywnie", a 9,6 proc. "raczej negatywnie".

13,3 proc. odpowiedziało - "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż. Barbara Nowacka najlepiej oceniana przez wyborców koalicji

Z sondażu wynika, że praca Nowackiej pozytywnie postrzegana jest głównie przez wyborców koalicji rządzącej. Pozytywnie oceniło ją 81 proc. z nich (14 proc. - "zdecydowanie pozytywnie", 67 proc. - "raczej pozytywnie").

"Raczej negatywnie" oceniło szefową resortu edukacji osiem proc. zwolenników koalicji, a 11 proc. nie ma zdania.

Negatywna ocena sympatyków PiS i Konfederacji dla minister edukacji

Wśród wyborców PiS i Konfederacji "zdecydowanie pozytywnie" Nowacką ocenił co setny respondent, odpowiedź "raczej pozytywnie" wybrało 22 proc. uczestników badania.

W tej grupie przeważały negatywne oceny minister edukacji - 71 proc. "Zdecydowanie negatywnie" zaznaczyło 65 proc. respondentów, a "raczej negatywnie" sześć proc.

Niezdecydowanych w ocenie było sześć proc. badanych.

Wśród sympatyków innych formacji również przeważają negatywne oceny Nowackiej. Odpowiedź "zdecydowanie negatywnie" zaznaczyło 30 proc., a "raczej negatywnie" - 16 proc.

Odmiennego zdania jest 26 proc. z nich. "Zdecydowanie pozytywnie" - tę odpowiedź wybrał jeden procent respondentów w tej grupie. "Raczej pozytywnie" - tak ocenił co czwarty odpowiadający.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI / CAWI 26-28 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie N=1000.

