W skrócie Według sondażu najwyższy odsetek respondentów uważa, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości nie poprawiła się w porównaniu do czasów Zjednoczonej Prawicy.

Na poprawę wskazuje blisko jedna trzecia badanych, a ponad jedna czwarta nie ma zdania w tej kwestii.

Senat przyjął ustawę praworządnościową, ale otoczenie Karola Nawrockiego przekonuje, że prezydent nie zgadza się z założeniami noweli.

"Czy uważa Pan/Pani, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości jest lepsza niż w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla Onetu.

Waldemar Żurek ma powód do zmartwień. Tak ocenili wymiar sprawiedliwości

Najwyższy odsetek respondentów uważa, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości nie jest lepsza niż za czasów Zjednoczonej Prawicy. W taki sposób obecny stan ocenia 39,6 proc. ankietowanych.

Zdaniem blisko jednej trzeciej badanych funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ma się lepiej niż za poprzedniego rządu. Na poprawę wskazuje 33,2 proc. respondentów.

Nie brakuje osób, które nie mają zdania w tej kwestii. Niezdecydowana jest nieco ponad jedna czwarta ankietowanych, czyli 27,3 proc. zapytanych osób.

Reformy wymiaru sprawiedliwości. Ustawa na biurku prezydenta

W środę Senat przyjął tzw. ustawę praworządnościową, czyli nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i powiązaną z nią nowelę Kodeksu wyborczego. Zmiany ustawy zostały uchwalone przez Sejm w miniony piątek. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

"Podpisanie ustawy przyczyni się realnie (…) do zażegnania kryzysu wokół KRS i będzie ważnym krokiem w stronę odbudowy zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Mam nadzieję, że prezydent RP podejmie propaństwową decyzję i wreszcie ustawa będzie zgodna z Konstytucją RP" - pisał po decyzji senatorów minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Rządzący przekonują, że zmiany w KRS mają przywrócić praworządność po reformach z czasów rządów PiS, gdy resortem kierował Zbigniew Ziobro. Obecny wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Mazur mówił, że w marcu 2018 r. doszło do przerwania konstytucyjnie gwarantowanych kadencji sędziów. Mazur przypomniał o tzw. ustawie kagańcowej i obywatelskich protestach przeciw zmianom w sądownictwie. Według Mazura KRS stała się "patologicznie upolitycznionym organem".

Próba reformy KRS. Bogucki o braku zgody prezydenta

Tymczasem szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że nowela dotycząca KRS nie mówi o "zwierzchniej roli narodu" i dodał, że "nie ma na to zgody" prezydenta.

Nowelizacja jest drugim podejściem obecnie rządzącej koalicji do zreformowania KRS. Pierwsza przygotowana była przez poprzedniego szefa resortu Adama Bodnara. Nowelizację ówczesny prezydent Andrzej Duda przed podpisaniem skierował do Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie orzekł, że była niekonstytucyjna.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 roku metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

