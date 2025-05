Znacząco spadł odsetek osób, które zapowiada, że w razie agresji dołączyłyby do formacji wojskowych, paramilitarnych lub sanitarnych. Obecnie wynosi on 21,8 proc., a rok wcześnie było to 30,1 proc. Wzrosła natomiast liczba tych, którzy nie podjęliby żadnych działań - z 1,5 proc. w roku ubiegłym do 7,3 proc. obecnie.