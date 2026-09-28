W skrócie Około 70 procent mieszkańców Polski wyraża obawy przed możliwą zbrojną prowokacją ze strony Rosji, jak pokazuje sondaż IBRiS dla Radia ZET.

W porównaniu do poprzedniego badania w lipcu 2026 roku, liczba osób deklarujących strach przed rosyjskim incydentem zbrojnym wzrosła o ponad osiem punktów procentowych.

Wyniki ankiety wskazują zróżnicowanie poziomu obaw wśród wyborców różnych ugrupowań politycznych, przy czym największy odsetek deklarujących strach notuje się wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej.

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Ankietowani zostali zapytani o to, czy obawiają się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 47,6 proc. badanych, natomiast 20,6 proc. "raczej" obawia się takich działań ze strony Kremla.

Łącznie 68,1 proc. zadeklarowało strach przed takim scenariuszem.

Polacy obawiają się rosyjskiej prowokacji? Nowy sondaż

Co piąty (19,7 proc.) uczestnik sondażu nie obawia się rosyjskiej prowokacji zbrojnej. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 12,8 proc. pytanych, natomiast 6,9 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie".

12,1 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

Wśród Polaków rośnie strach przed Rosją. Wyniki sondażu

Najnowsze dane pokazują, że w Polsce rośnie liczba osób wyrażających obawy przed zbrojną prowokacją ze strony Kremla.

Identyczny sondaż został przeprowadzony w lipcu. Wówczas swoje obawy wyraziło 60 proc. pytanych. Oznacza to wzrost o ponad osiem punktów procentowych.

W porównaniu z poprzednim badaniem zmniejszyła się liczba osób deklarujących brak obaw przed ewentualnym zbrojnym incydentem sprowokowanym przez Moskwę. W lipcu odsetek ten wyniósł 34,8 proc.

Zapytali Polaków o ewentualną prowokację Rosji. Wielu się boi

Według wyników najnowszego sondażu obawy przed zbrojną prowokacją ze strony Rosji deklarują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Strach przed takim scenariuszem wyraziło 56 proc. badanych pań i 60 proc. pytanych panów.

Kobiety znacznie częściej wykazują ostrożność w swoich opiniach. 18 proc. z nich nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 0 proc.

Mężczyźni znacznie częściej reprezentowali natomiast skrajne, stanowcze stanowiska. 17 proc. z nich zadeklarowało, że "zdecydowanie nie" obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji. Tę samą odpowiedź wybrało 3 proc. kobiet.

Strach przed rosyjską prowokacją. Tak odpowiedzieli Polacy

Wyniki ankiety zostały przeanalizowane także pod kątem deklarowanych poglądów politycznych.

Wśród zwolenników obecnej koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050) 81 proc. wyraziło obawy przed zbrojną prowokacją ze strony Rosji (38 proc. odpowiedzi "zdecydowanie tak" i 43 proc. "raczej tak"). Odsetek sceptyków w tej grupie wyniósł 18 proc.

W elektoracie opozycji (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Stowarzyszenie Rozwój Plus, Partia Razem) nastroje okazały się bardziej zrównoważone. 48 proc. pytanych z tej grupy obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Kremla, natomiast 44 proc. nie odczuwa takich obaw.

Polacy boją się zbrojnej prowokacji Rosji? Wyróżnia się jedna grupa

Analiza odpowiedzi przez pryzmat deklarowanego poparcia dla konkretnych partii politycznych wykazała, że rosyjskiej prowokacji obawiają się najbardziej zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Strach zadeklarowało aż 93 proc. pytanych z tej grupy. Wysoki stopień poczucia zagrożenia zadeklarowali także wyborcy Nowej Lewicy (62 proc.) oraz Trzeciej Drogi (64 proc.).

Obawy przed prowokacjami zbrojnymi ze strony Rosji wyraziło 53 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości. 17 proc. badanych z tej grupy zadeklarowało, że nie odczuwa takiego strachu.

W elektoracie Konfederacji 62 proc. pytanych przyznało, że nie obawia się rosyjskich prowokacji. Odsetek osób deklarujących strach przed takim scenariuszem wyniósł z kolei 32 proc.

Badanie zrealizował w dniach 18-19 września 2026 r. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Radia ZET. Ogólnopolskie badanie zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej grupie 1070 osób.

Źródło: Radio ZET



