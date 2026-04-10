W skrócie Ponad połowa ankietowanych Polaków (52 proc.) obawia się możliwości wyjścia USA z NATO.

Donald Trump w wywiadach i wpisach publicznych krytykował Sojusz Północnoatlantycki i sugerował możliwość wycofania USA z NATO.

Według informacji z mediów, Trump rozważa ukaranie państw członkowskich NATO, które nie udzieliły wsparcia podczas ataku USA na Iran, oraz możliwość wycofania części amerykańskich wojsk z Europy.

Głośnym echem odbiły się zeszłotygodniowe słowa Donalda Trumpa, który w jednym z wywiadów stwierdził, że rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. Republikanin niejednokrotnie krytykował Sojusz Północnoatlantycki, nazywając go m.in. "papierowym tygrysem".

Trump rozważa wyjście USA z NATO. Polacy odpowiedzieli w sondażu

W najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu Polki i Polaków zapytano: "Czy wizja ewentualnego opuszczenia NATO przez USA budzi twoje obawy?".

Ponad połowa ankietowanych, bo 52 proc., wskazała odpowiedź twierdzącą. Odmiennego zdania jest natomiast 24,8 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 23,2 proc. osób biorących udział w badaniu, które wskazały odpowiedź "trudno powiedzieć".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 8 kwietnia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 810 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Trump niezadowolony z NATO. "Bardzo rozczarowujące"

W czwartek Donald Trump zamieścił na platformie Truth Social wpis, w którym po raz kolejny uderzył w Sojusz Północnoatlantycki. "Nikt z tych ludzi, łącznie z naszym, bardzo rozczarowującym, NATO, nie rozumiał niczego, dopóki nie wywarto na nich presji!!!" - stwierdził.

Amerykański przywódca zamieścił swój wpis dzień po tym, jak spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Ten później stwierdził, że Trump jest zawiedziony sojusznikami, ale nie przekazał szczegółów.

Tymczasem "Wall Street Journal" poinformował w środę, że republikanin rozważa plan ukarania niektórych krajów członkowskich Sojuszu, które nie udzieliły wsparcia podczas ataku USA na Iran. Z medialnych doniesień wynika, że Trump może próbować wycofać część wojsk Stanów Zjednoczonych z Europy.

Przypomnijmy, że decyzja prezydenta USA o wyjściu z NATO wymaga zgody Kongresu.

