Polacy o tym, kto powinien mieć większą władzę. Wyniki nowego sondażu
Prezydent powinien mieć większą władzę niż premier - wynika z nowego sondażu. Takie zdanie wyraziło 52 proc. uczestników badania. Z kolei 38 proc. wskazało, że to premier powinien mieć szersze kompetencje. Zdania w tej sprawie nie wyraziło 10 proc. respondentów.
W skrócie
- 52 proc. badanych uważa, że prezydent powinien mieć większą władzę wykonawczą niż premier.
- Z kolei zdaniem 38 proc. respondentów to premier zasługuje na większe kompetencje.
- W innym sondażu spytano również Polaków o niezależność Karola Nawrockiego wobec PiS.
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", większość - 52 proc. respondentów wskazało, że to prezydent powinien mieć większą władzę wykonawczą w Polsce.
Przeciwnego zdania było w tej sprawie 38 proc. badanych, którzy z kolei stwierdzili, że większe kompetencje powinny przypaść premierowi.
Zdania nie miało natomiast 10 proc. uczestników badania.
Kto powinien mieć większą władzę w Polsce? Najnowszy sondaż
Sondaż został zrealizowany w dniach 9-11 sierpnia metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków.
Zaznaczono przy tym, że struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18. roku życia. Maksymalny błąd w wynikach wyniósł blisko 3 pkt. proc.
Wyniki badania dla "SE" skomentował ekspert ds. komunikacji strategicznej dr Sergiusz Trzeciak. - Jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta. Z sondaży wynika też szukanie kogoś, kto jest sprawczy - ocenił.
Dr Trzeciak wskazał także na propozycję Nawrockiego o stworzeniu nowej konstytucji. Podkreślił, że jakiekolwiek zmiany systemowe powinny być wprowadzane, by implementować sprawne mechanizmy rządzenia, a nie z myślą o konkretnej osobie.
Czy Karol Nawrocki będzie niezależny od PiS? Są wyniki badania
Wcześniej przez pracownię Opinia24 dla radia RMF FM zostało przeprowadzone inne badanie, w którym zapytano Polaków o to, czy według nich Karol Nawrocki będzie prezydentem samodzielnym i niezależnym od Prawa i Sprawiedliwości.
Odpowiedzi negatywnej na to pytanie udzieliło 44 proc. ankietowanych - 26 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie nie", a 18 proc. - "raczej nie".
Odmiennego zdania było 28 proc. badanych. W grupie tej 9 proc. osób wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 19 proc. - "raczej tak".
14 proc. ankietowanych stwierdziło, że Nawrocki ani nie będzie niezależny, ani zależny. Tyle samo osób nie ma zdania na ten temat.