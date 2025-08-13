W skrócie 52 proc. badanych uważa, że prezydent powinien mieć większą władzę wykonawczą niż premier.

Z kolei zdaniem 38 proc. respondentów to premier zasługuje na większe kompetencje.

W innym sondażu spytano również Polaków o niezależność Karola Nawrockiego wobec PiS.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", większość - 52 proc. respondentów wskazało, że to prezydent powinien mieć większą władzę wykonawczą w Polsce.

Przeciwnego zdania było w tej sprawie 38 proc. badanych, którzy z kolei stwierdzili, że większe kompetencje powinny przypaść premierowi.

Zdania nie miało natomiast 10 proc. uczestników badania.

Kto powinien mieć większą władzę w Polsce? Najnowszy sondaż

Sondaż został zrealizowany w dniach 9-11 sierpnia metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków.

Zaznaczono przy tym, że struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18. roku życia. Maksymalny błąd w wynikach wyniósł blisko 3 pkt. proc.

Wyniki badania dla "SE" skomentował ekspert ds. komunikacji strategicznej dr Sergiusz Trzeciak. - Jeżeli jest rząd, który jest mało popularny, a prezydent jest na fali, gdyż niedawno było zaprzysiężenie, to zawsze jest świeży kredyt zaufania dla nowego prezydenta. Z sondaży wynika też szukanie kogoś, kto jest sprawczy - ocenił.

Dr Trzeciak wskazał także na propozycję Nawrockiego o stworzeniu nowej konstytucji. Podkreślił, że jakiekolwiek zmiany systemowe powinny być wprowadzane, by implementować sprawne mechanizmy rządzenia, a nie z myślą o konkretnej osobie.

Czy Karol Nawrocki będzie niezależny od PiS? Są wyniki badania

Wcześniej przez pracownię Opinia24 dla radia RMF FM zostało przeprowadzone inne badanie, w którym zapytano Polaków o to, czy według nich Karol Nawrocki będzie prezydentem samodzielnym i niezależnym od Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiedzi negatywnej na to pytanie udzieliło 44 proc. ankietowanych - 26 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie nie", a 18 proc. - "raczej nie".

Odmiennego zdania było 28 proc. badanych. W grupie tej 9 proc. osób wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 19 proc. - "raczej tak".

14 proc. ankietowanych stwierdziło, że Nawrocki ani nie będzie niezależny, ani zależny. Tyle samo osób nie ma zdania na ten temat.

Afera wokół KPO. Nawrocki w "Gościu Wydarzeń": Obciąża obecny rząd Polsat News Polsat News