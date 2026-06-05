W skrócie Ponad połowa ankietowanych w sondażu IBRiS uważa, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, a 37,4 proc. jest przeciwnego zdania.

Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej, która pozwala dwóm pełnoletnim osobom, także tej samej płci, zawrzeć umowę regulującą kwestie takie jak alimenty, dostęp do informacji medycznych czy wspólne mieszkanie.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie poprze ustawy, która według niego mogłaby być alternatywą dla małżeństwa, natomiast ostateczna decyzja zostanie podjęta po zakończeniu procesu parlamentarnego.

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W najnowszym badaniu IBRiS dla Polsat News respondentów zapytano, czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej.

Odpowiedź "zdecydowanie podpisać" wskazało 33,8 proc. badanych, a kolejne 19,2 proc. odpowiedziało "raczej podpisać". Łącznie oznacza to, że za podpisaniem ustawy opowiada się 53 proc. respondentów.

Przeciwnego zdania jest 37,4 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej odmówić podpisu" wskazało 11,4 proc. badanych, a "zdecydowanie odmówić podpisu" 26 proc.

Zdania w tej sprawie nie ma 9,6 proc. respondentów.

Sondaż dla Polsat News. Większość respondentów chce podpisania ustawy przez Nawrockiego

Wyniki badania pokazują, że zwolennicy podpisania ustawy mają wyraźną przewagę nad osobami oczekującymi prezydenckiego weta.

Łączny odsetek osób opowiadających się za podpisaniem ustawy jest o 15,6 pkt proc. wyższy od grupy respondentów, którzy chcieliby, aby prezydent odmówił jej podpisania.

Największą grupę stanowią przy tym osoby zdecydowanie popierające wejście nowych przepisów w życie. Taką odpowiedź wskazała jedna trzecia uczestników badania.

Ustawa o statusie osoby najbliższej została przyjęta przez Sejm

Badanie przeprowadzono kilka dni po przyjęciu przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Za przyjęciem projektu zagłosowało 230 posłów, przeciw było 198, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Nowe przepisy zakładają, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, mogłyby zawrzeć umowę u notariusza. Po jej zarejestrowaniu w Urzędzie Stanu Cywilnego strony zyskałyby m.in. możliwość ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych dotyczących partnera.

Projekt został przygotowany przez rząd i po przejściu przez Sejm trafi teraz do Senatu.

Karol Nawrocki zapowiedział weto ustawy o statusie osoby najbliższej

Choć proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył, prezydent Karol Nawrocki już zadeklarował, że nie podpisze przepisów, które w jego ocenie mogłyby stanowić alternatywę dla małżeństwa.

- Jestem strażnikiem konstytucji. W konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - mówił prezydent po głosowaniu w Sejmie.

Nawrocki zaznaczył jednocześnie, że byłby gotowy poprzeć rozwiązania regulujące kwestie administracyjne i formalne osób pozostających we wspólnym pożyciu, o ile nie prowadziłyby one do tworzenia alternatywy dla małżeństwa.

Do słów prezydenta odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu ocenił, że "każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić", zanim podejmie decyzję o odrzuceniu ustawy.

Ostateczna decyzja w sprawie nowych przepisów będzie należała do prezydenta po zakończeniu prac parlamentarnych.





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