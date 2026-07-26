W skrócie Z sondażu IBRiS wynika, że większość Polaków nie przewiduje, aby obecny rząd utrzymał władzę po kolejnych wyborach.

Sondaż pokazał, że najwięcej zwolenników utrzymania władzy przez rząd Donalda Tuska jest wśród jego sympatyków, natomiast zwolennicy opozycji w zdecydowanej większości są przeciwnego zdania.

Według sondażu Opinia24 Koalicja Obywatelska prowadzi w sondażach, jednak niektórzy jej koalicjanci mogą liczyć na poparcie poniżej progu wyborczego.

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Ankietowanych w badaniu IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano, czy ich zdaniem koalicja rządząca z premierem Donaldem Tuskiem na czele utrzyma władzę po kolejnych wyborach.

Odpowiedź "zdecydowanie nie" wybrało 31,3 proc. badanych, a "raczej nie" - 27 proc. Z kolei o tym, że koalicja rządząca utrzyma władzę, przekonanych było ("zdecydowanie tak") 7,2 proc. respondentów. Na opcję "raczej tak" zdecydowało się natomiast 15,7 proc. badanych.

Koalicja rządząca utrzyma władzę po kolejnych wyborach. Polacy odpowiedzieli w sondażu

Z badania wynika, że wśród sympatyków obozu rządzącego 64 proc. wierzy w to, że utrzyma on władzę po kolejnych wyborach. Odmienne zdanie w tej sprawie ma 19 proc. sympatyków koalicji, a 17 proc. nie ma zdania.

Z kolei 95 proc. zwolenników opozycji uważa, że obecnie rządzący nie utrzymają władzy po następnych wyborach, przeciwnego zdania jest 1 proc., a 4 proc. odpowiedziało, że nie wie.

W grupie zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej 96 proc. respondentów odpowiedziało, że koalicja rządząca po wyborach straci władzę. 3 proc. badanych w tej grupie uważa, że utrzyma władzę, a 1 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wśród pozostałych wyborców 7 proc. uważa, że koalicja rządząca utrzyma władzę. Innego zdania jest 37 proc., a 56 proc. odpowiedziało, że nie wie.

Sondaż na zlecenie Wirtualnej Polski został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS w dniach od 10 do 12 lipca 2026 r. metodą mix-mode, która łączy w sobie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo prowadzone drogą telefoniczną (CATI) oraz za pośrednictwem internetu (CAWI). Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Koalicja Obywatelska na czele sondaży. Pod progiem kluczowi koalicjanci

Przypomnijmy, że w niedawnym sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., co przełożyło się na najwyższy wynik wśród wszystkich ugrupowań. Druga pozycja przypadła z kolei Prawu i Sprawiedliwości (23 proc.), a podium z rezultatem 12,3 proc. zamknęła Konfederacja.

Z sondażu wynikało ponadto, że Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc.) oraz Nowa Lewica (6,8 proc.).

Problematyczne dla Donalda Tuska mogą być jednak wyniki pozostałych partii wchodzących w skład obecnej koalicji rządzącej. Poniżej progu znalazły się bowiem Polskie Stronnictwo Ludowe (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.). Oznacza to, że KO mogłoby się nie udać stworzyć większości w Sejmie.

Dodajmy, że w sondażu Opinia24 poniżej progu wyborczego znalazła się też Partia Razem (4,4 proc.). Ponadto 2,5 proc. zagłosowałoby na inną partię, a 3,2 proc. respondentów wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".





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