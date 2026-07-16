W skrócie Większość respondentów sondażu uważa, że Polska powinna nadal przekazywać Ukrainie wsparcie militarne, podczas gdy 45 proc. uczestników tego nie popiera.

Poparcie dla przekazywania broni Ukrainie jest wyższe wśród wyborców koalicji rządowej niż wśród zwolenników opozycji i osób nieuczestniczących w wyborach.

Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że Polska przekazała Ukrainie uzbrojenie o łącznej wartości około 16,45 mld zł, a decyzje w tej sprawie były konsultowane z NATO i dowództwem amerykańskim.

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W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Polacy zostali zapytani o to, czy państwo powinno kontynuować militarne wspieranie walczącej Ukrainy.

Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 52,2 proc. badanych - odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 26,6 proc. a "raczej tak" 29,6 proc.

45 proc. Polaków nie chce dalszego wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Nowy sondaż

45,2 proc. respondentów stwierdziło, że Polska powinna przestać wspierać wojskowo Ukraińców. (23,7 proc. wyraża taki pogląd w sposób zdecydowany, a 21,5 proc. "raczej" nie chce kontynuowania pomocy). 2,5 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Wśród zwolenników przekazywania Ukraińcom pomocy militarnej dominują wyborcy partii wchodzących w skład koalicji rządowej (87 proc.), przeciwko są w większości głosujący na partie opozycyjne (m.in. PiS, Konfederacja, Razem) - 64 proc. oraz nieuczestniczący w wyborach (55 proc.).

"Rzeczpospolita" wskazała na spadek społecznego poparcia dla polskiej pomocy. W grudniu 2022 roku, dziesięć miesięcy po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, za wojskowym wsparciem udzielanym Ukraińcom było 77,5 proc. badanych, przeciwko 18,3 proc., a 4,2 proc. nie miało zdania.

"W równie wysokim stopniu za taką pomocą byli wtedy zwolennicyZjednoczonej Prawicy (97 proc.), jak opozycji (82 proc.) i niegłosujący (88 proc.). Tak uważali przede wszystkim wyborcy PiS (97 proc.), Lewicy (91 proc.), ale też Koalicji Obywatelskiej (86 proc.). Najwięcej przeciwników wysyłania broni na Ukrainę było wówczas wśród wyborców Krzysztofa Bosaka (31 proc.) i Szymona Hołowni (29 proc.)" - wskazano w analizie.

Nowy sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 lipca metodą telefoniczną CATI na próbie 1067 osób.

Szef MON ujawnił skalę donacji dla Ukrainy

Polska przekazała Ukrainie m.in. pociski PAC-3 do systemów Patriot. Tę decyzję krytykowała zarówno opozycja, jak i Pałac Prezydencki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, stwierdził że rząd miał odstąpić Ukrainie "kolejkę w amerykańskich fabrykach".

- Polska nie oddała żadnego miejsca w kolejce. Wszystkie działania (...) podejmowane są po to, żeby do Polski trafiły jak najszybciej kolejne rakiety - odpowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał też, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO Marka Rutte oraz naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie gen. Alexusa Grynkewicha.

Minister obrony narodowej w związku z wątpliwościami opublikował informację nt. łącznego kosztu donacji dla Ukrainy. Było to ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. całości kwoty.





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