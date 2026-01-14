W skrócie Ponad 40 procent Polaków pozytywnie ocenia działalność Marty Nawrockiej jako pierwszej damy - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollester.

Negatywnie na temat pracy pierwszej damy wypowiedziało się natomiast 20 proc. badanych.

Ocena pracy Marty Nawrockiej jest zbliżona do ocen przyznanych jej mężowi, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Z sondażu Instytutu Badań Pollester dla "Super Expressu" wynika, że pozytywnie działalność Marty Nawrockiej ocenia 44 proc. badanych. Na to składa się 28 proc. odpowiedzi "raczej dobrze" oraz 16 proc. "zdecydowanie dobrze".

Polacy ocenili pracę Marty Nawrockiej. Najnowszy sondaż

Negatywnych ocen pracy pierwszej damy było natomiast 20 proc. Wśród osób nieprzychylnych Marcie Nawrockiej 9 proc. odpowiedziało "raczej źle", a 11 proc. "zdecydowanie źle".

Ponadto 36 proc. respondentów stwierdziło, że "nie ma zdania" w tym temacie. Stanowi to ponad jedną trzecią wszystkich odpowiedzi.

Przypomnijmy, że Marta Nawrocka w swojej codziennej pracy zajmuje się głównie wspieraniem osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Ponadto w ostatnim czasie zaangażowała się w kontynuację Narodowego Czytania oraz walkę z hejtem.

Badanie zrealizowano w dniach 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku powyżej 18 lat. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Poparcie dla działań pierwszej damy pokrywa się z wynikami Karola Nawrockiego

Dodajmy, że poparcie działań Marty Nawrockiej częściowo pokrywa się z ocenami pracy jej męża. Według grudniowego sondażu przygotowanego przez UCE Research dla Onetu Karol Nawrocki oceniany był pozytywnie przez 46,8 proc. ankietowanych.

Pracę prezydenta "raczej dobrze" oceniło 25 proc. badanych. Kolejne 21,8 proc. respondentów stwierdziło, że prezydent sprawuje się "bardzo dobrze".

"Raczej źle" pracę Nawrockiego postrzegało natomiast 14,9 proc. ankietowanych. 15,2 proc. uczestników badania oceniło działania obecnego prezydenta "bardzo źle".

Jednocześnie w sondażu - podobnie jak w przypadku pierwszej damy - zaobserwowano liczną grupę osób niezdecydowanych. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło bowiem 23,1 proc. badanych, czyli blisko jedna czwarta.

Źródło: "Super Express", Onet

