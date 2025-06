31,1, proc. badanych uważa, że w pierwszej kolejności gabinet Donalda Tuska powinien zająć się sprawą poprawy dostępu do lekarzy specjalistów. 29,2 proc. wskazało kwestię ochrony społeczeństwa przed wzrostem cen, zaś 25,1 proc. wybrało zmniejszenie ogólnej inflacji.

Wśród postulatów badanych znalazły się także ograniczenie 800 plus dla obcokrajowców (24,1 proc.) i podniesienie kwoty wolnej od podatku (22,9 proc.).

Wyborcy KO wybierali także: poprawę dostępu do lekarzy specjalistów (33,9 proc.), reformę wymiaru sprawiedliwości (32,9 proc.), likwidację Funduszu Kościelnego (31,8 proc.), podniesienie kwoty wolnej od podatku (27,1 proc.) oraz prawo do aborcji (25 proc.).

Dla wyborców PiS najważniejsze okazały się ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen (37,6 proc.), poprawa dostępu do lekarzy specjalistów (30,9 proc.), zmniejszenie ogólnej inflacji (27,4 proc.), obniżenie cen leków (24,5 proc.), podniesienie kwoty wolnej od podatku (24,5 proc.) i uniezależnienia od Unii Europejskiej (19,8 proc.).

39,6 proc. zwolenników partii Sławomira Mentzena wskazało ograniczenie 800 plus dla obcokrajowców. Kolejne ważne dla nich kwestie to ochrona społeczeństwa przed wzrostem cen (36 proc.), zmniejszenie ogólnej inflacji (36 proc.) i poprawa dostępu do lekarzy specjalistów (33,8 proc.)