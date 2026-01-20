Polacy o działaniach rządu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Najnowszy sondaż

Dawid Kryska

Ponad połowa Polaków popiera działania rządu zmierzające do sprowadzenia do Polski Zbigniewa Ziobry i postawienia go przed sądem - wynika z sondażu Opinia 24.

Zbigniew Ziobro
Zbigniew ZiobroTomasz JędrzejowskiAgencja FORUM

  • 52 proc. respondentów popiera działania rządu, dotyczące sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski i postawienia go przed sądem.
  • Największe poparcie dla tych działań deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz osoby głosujące na Rafała Trzaskowskiego, natomiast sprzeciw wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz sympatycy Karola Nawrockiego.
  • Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wykorzystywanie stanowiska oraz popełnienie 26 przestępstw. Obecnie przebywa on na Węgrzech pod ochroną polityczną.
Najnowszy sondaż w sprawie Zbigniewa Ziobry przeprowadziła pracownia Opinia24 na zlecenie RMF FM.

Respondentów zapytano, czy ich zdaniem polski rząd powinien podejmować dalsze działania w celu sprowadzenia Zbigniewa Ziobry do Polski i postawienia go przed sądem, mimo tego że uzyskał on azyl na Węgrzech.

Sondaż. Polacy o sprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do Polski

52 proc. badanych w sondażu opowiedziało się za kontynuowaniem takich działań - 35 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 17 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest 22 proc. respondentów - 11 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", tyle samo (11 proc.) - "raczej nie", a 26 proc. ankietowanych nie miało zdania na ten temat.

    Wyraźne poparcie dla sprowadzenia Zbigniewa Ziobry deklarują wyborcy Koalicji Obywatelskiej (92 proc.) oraz osoby, które głosowały na Rafała Trzaskowskiego w obu turach wyborów prezydenckich (odpowiednio 89 proc. i 83 proc.).

    Jak wynika z najnowszego sondażu, największy opór wobec sprowadzenia byłego ministra do Polski wyrażają natomiast wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - 55 proc. z nich jest przeciwko tej inicjatywie. Przeciwni są również sympatycy Karola Nawrockiego - wśród osób, które poparły go w pierwszej turze wyborów, 50 proc. jest przeciw, a w drugiej turze - 40 proc.

    Zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry. Były minister na Węgrzech

    Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. to, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

    Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

      Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, która może być orzeczona w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

      Obecnie Zbigniew Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu 2025 roku.

      Sam Ziobro utrzymuje, że jest niewinny. Oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności" i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

