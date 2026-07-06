W skrócie Według najnowszego sondażu United Surveys, większość ankietowanych za kryzys w relacjach polsko-ukraińskich obwinia Wołodymyra Zełenskiego.

Wskazania winnych różnią się w zależności od preferencji politycznych respondentów; wyborcy koalicji rządzącej częściej wskazują Karola Nawrockiego, a wyborcy opozycji i Konfederacji dominująco Zełenskiego.

Wśród osób niezdecydowanych lub nieplanujących udziału w wyborach, 56 proc. wskazało Zełenskiego jako głównego odpowiedzialnego, a 21 proc. uznało, że odpowiedzialność ponoszą obaj prezydenci.

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Z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że 56 proc. ankietowanych wskazuje Wołodymyra Zełenskiego jako głównego odpowiedzialnego za napięcia między Polską a Ukrainą.

Z kolei 20 proc. badanych uważa, że odpowiedzialność za pogorszenie relacji spoczywa w równym stopniu na prezydentach obu państw.

Mniej osób wskazuje na prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Taką odpowiedź wybrało 19,7 proc. respondentów. Jednocześnie 4,3 proc. uczestników badania zadeklarowało, że nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

Kto jest winny pogorszeniu relacji z Ukrainą? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Szczegółowe wyniki sondażu pokazują, że opinie respondentów są silnie związane z ich sympatiami politycznymi.

Wśród wyborców ugrupowań tworzących koalicję rządzącą, czyli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050, najwięcej badanych - 44 proc. - za głównego odpowiedzialnego za kryzys uznaje prezydenta Karola Nawrockiego. Kolejne 38 proc. respondentów z tej grupy ocenia, że odpowiedzialność ponoszą obaj prezydenci, natomiast 18 proc. wskazuje na Wołodymyra Zełenskiego.

Zupełnie inaczej przedstawiają się odpowiedzi wśród sympatyków partii opozycyjnych. Jak wynika z badania United Surveys, 88 proc. respondentów z tej grupy wskazało prezydenta Ukrainy jako głównego winnego pogorszenia relacji między Warszawą a Kijowem. Jedynie 3 proc. obarczyło odpowiedzialnością Karola Nawrockiego.

Kryzys w relacjach z Ukrainą. Wyborcy Konfederacji niemal jednomyślni

Jeszcze bardziej jednoznaczne wyniki odnotowano wśród wyborców Konfederacji oraz Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Według sondażu 92 proc. respondentów z tej grupy uznało, że za kryzys odpowiada Wołodymyr Zełenski.

Jak podaje Wirtualna Polska, żaden z ankietowanych deklarujących poparcie dla tych ugrupowań nie wskazał Karola Nawrockiego jako osoby odpowiedzialnej za obecne napięcia w relacjach polsko-ukraińskich.

Badanie objęło również osoby niezdecydowane politycznie oraz deklarujące, że nie zamierzają uczestniczyć w wyborach.

Kryzys w relacjach między Polską a Ukrainą. Co myślą niezdecydowani?

W grupie osób niezdecydowanych lub nieplanujących udziału w głosowaniu 56 proc. respondentów wskazało Wołodymyra Zełenskiego jako głównego odpowiedzialnego za kryzys w relacjach między Polską a Ukrainą.

Jednocześnie 21 proc. badanych uznało, że odpowiedzialność ponoszą obaj prezydenci, 14 proc. wskazało Karola Nawrockiego, natomiast 9 proc. odpowiedziało, że nie potrafi jednoznacznie ocenić sytuacji.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS w dniach 26-28 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mix-mode, łącząc wywiady online oraz telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI / CATI).





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