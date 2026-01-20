Polacy nie mają wątpliwości ws. działań Trumpa. Większość wskazała jasno

W skrócie 31,4 proc. respondentów w sondażu CBOS ocenia działania Trumpa zdecydowanie negatywnie, a 26,5 proc. raczej negatywnie.

Jednoznacznie pozytywną opinię o Trumpie deklaruje 7,1 proc., a 25,1 proc. wykazuje pozytywne nastawienie z zastrzeżeniami.

Z perspektywy Polski ważne były działania Trumpa na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie, podczas gdy w Europie maleje postrzeganie USA jako sojusznika.

Sondaż. Polska i Europa ocenia działania Donalda Trumpa

Z perspektywy Polski w ostatnich 12 miesiącach najważniejsze były starania republikanina o zakończenie wojny w Ukrainie.

Jeszcze gorzej oceniają współczesną Amerykę jej inni europejscy alianci. Stany Zjednoczone uznaje dziś za sojusznika zaledwie 16 proc. Europejczyków, a 20 proc. uznaje je za rywala lub przeciwnika - wynika z badania European Council on Foreign Relations (ECFR) - czytamy w "DGP".

Białemu Domowi nie udało się zmusić Władimira Putina, by poważnie podszedł do rokowań pokojowych, choć presja wywierana w tym samym czasie na Ukrainę zmiękczyła jej stanowisko w tej sprawie.

W kwestiach europejskich Trump wielokrotnie sygnalizował ograniczenie zaangażowania - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Trudny rok w relacjach USA - Europa. Ukraina, Grenlandia i cła

Na odbiór polityki zagranicznej, prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa, bez wątpienia wpłynęły ostatnie ruchy Waszyngtonu - deklaracje dotyczące przejęcia Grenlandii, brak nacisków na Rosję w kwestii Ukrainy czy Strategia Bezpieczeństwa, która wskazuje Europę jako zagrożenie dla USA.

Wszystko to sprawia, że Stany Zjednoczone nie cieszą się w Europie popularnością - nawet wśród elektoratu skrajnej prawicy.

Jak wynika z grudniowego sondażu, przeprowadzonego przez Politico we współpracy z Public First, wśród europejskiego prawicowego elektoratu Trump znajdzie najwięcej zwolenników w gronie stronników brytyjskiej partii Reform UK. Około połowy wyborców tego ugrupowania ma pozytywne zdanie o amerykańskim prezydencie.

Jednak we Francji i Niemczech podobną sympatię przejawia tylko, mniej więcej, jedna trzecia osób deklarujących poparcie dla partii prawicowych. Na tą sytuację nie wpływają pozytywnie nawet deklaracje dotyczące amerykańskiego wsparcia dla takich ugrupowań.

