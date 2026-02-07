W skrócie W sondażu United Surveys 81,3 proc. respondentów oceniło karierę polityczną Szymona Hołowni jako "porażkę".

Tylko 12,9 proc. ankietowanych uznało działalność Hołowni za "raczej sukces" lub "zdecydowany sukces".

Negatywne oceny były wyraźne we wszystkich analizowanych grupach, szczególnie wśród mężczyzn i mieszkańców małych miast oraz wsi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu, przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, respondenci zostali zapytani o ocenę dotychczasowej kariery politycznej byłego marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

Opinia ankietowanych była niemal jednoznaczna - ogół jego politycznych działań jako "porażkę" oceniło łącznie 81,3 proc. respondentów, z czego 40,9 proc. wskazało odpowiedź "jest raczej porażką", a 40,4 proc. - "jest zdecydowanie porażką".

Najnowszy sondaż. Polacy jasno o Szymonie Hołowni

Jedynie 12,6 proc. badanych wskazało opcję "jest raczej sukcesem". O "zdecydowanym sukcesie" jest przekonane 0,3 proc. 5,8 proc. nie ma w tej kwestii wyraźnej opinii.

Negatywne zdanie na temat kariery politycznej Hołowni mają zarówno wyborcy Koalicji 15 Października, jak i opozycji. W pierwszej grupie na "porażkę" wskazało łącznie 71 proc., w drugiej - 97 proc.

W grupie osób niezdecydowanych lub niegłosujących negatywnie oceniło byłego marszałka 66 proc. badanych. Wyraźne różnice widać w przypadku podziału ankietowanych ze względu na płeć. "Porażkę" wybrało 92 proc. mężczyzn i 68 proc. kobiet.

Najgorzej polityka Polski 2050 oceniają mieszkańcy wsi (82 proc. ocen negatywnych) i małych miast (92 proc.). W większych ośrodkach sytuacja prezentuje się jednak niewiele lepiej (70 proc. w średnich miastach i 78 proc. w dużych).

Badanie zrealizowano w dniach od 30 stycznia do 1 lutego 2026 roku metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI). W sondażu udział wzięło 1000 osób.

Polityczna droga Szymona Hołowni

Szymon Hołownia przez lata pozostawał poza światem partyjnej polityki. Publicysta, dziennikarz i prezenter telewizyjny był znany przede wszystkim z działalności medialnej oraz społecznej. Przez długi czas konsekwentnie podkreślał dystans wobec polityki, angażując się m.in. w projekty charytatywne i debatę publiczną, ale bez formalnego udziału w życiu partyjnym.

Przełom nastąpił 8 grudnia 2019, gdy w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim oficjalnie ogłosił start w wyborach prezydenckich w 2020. W pierwszej turze głosowania, która odbyła się 28 czerwca, zdobył 13,87 proc. poparcia, zajmując trzecie miejsce.

Wynik ten okazał się punktem zwrotnym - Hołownia stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci politycznych w kraju i zapowiedział kontynuację aktywności publicznej.

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej rozpoczął budowę własnego zaplecza politycznego. W 2020 roku powstał ruch Polska 2050, który w 2021 roku został zarejestrowany jako partia polityczna. Hołownia stanął na jej czele jako przewodniczący, a ugrupowanie stopniowo umacniało swoją pozycję na scenie politycznej, deklarując centrowy kurs i dystans wobec ostrego partyjnego sporu między PiS, a KO.

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku Polska 2050 wystartowała w ramach koalicji Trzecia Droga wspólnie z PSL. Hołownia uzyskał mandat poselski, a miesiąc później, 13 listopada, został wybrany przez Sejm X kadencji na marszałka Sejmu. Objął jedną z najważniejszych funkcji w państwie w momencie zmiany układu władzy po ośmiu latach rządów PiS.

Szymon Hołownia na stanowisku marszałka. Fenomen "Sejmflixa"

Wkrótce po objęciu przez Szymona Hołownię funkcji marszałka Sejmu znacząco wzrosło zainteresowanie transmitowanymi w internecie obradami izby. Oglądalność posiedzeń była wyższa niż w przypadku relacji z parlamentów Wielkiej Brytanii czy Niemiec. W ciągu niespełna dwóch tygodni liczba subskrybentów sejmowego kanału na YouTube zwiększyła się trzykrotnie. W przestrzeni publicznej zjawisko to określono mianem "Sejmflixa".

13 listopada 2024 roku Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich, zaplanowanych na 2025 rok, a niespełna miesiąc później, w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, zainaugurował kampanię wyborczą. W grudniu poparcia udzieliło mu PSL, a jego kandydatura została zarejestrowana przez PKW 24 marca 2025 roku.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich 18 maja uzyskał 4,99 proc. głosów, zajmując piąte miejsce. Po ogłoszeniu wyników exit poll zadeklarował poparcie dla Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze.

Jesienią 2025 roku zapowiedział rezygnację z ubiegania się o kolejną kadencję na czele Polski 2050 oraz bez powodzenia aplikował w międzynarodowym naborze na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

13 listopada 2025 roku ogłosił odejście z funkcji marszałka Sejmu, które weszło w życie pięć dni później, obejmując jednocześnie stanowisko wicemarszałka. Na początku 2026 roku funkcję przewodniczącej Polski 2050 przejęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Dworczyk w ''Graffiti'': Nie jest dobrze, kiedy ambasador krytycznie wypowiada się o polskich politykach Polsat News Polsat News