93,9 proc. - taki odsetek uczestników sondażu IBRiS dla PAP z zeszłego roku zadeklarowało zaufanie do Wojska Polskiego. To najwyższy wynik w niemal 10-letniej historii pomiarów IBRiS. Stały wzrost obserwowany jest od 2016 r., kiedy to zaufanie wynosiło 69 proc. W ciągu ostatniego roku odnotowany został skok o 2,2 punktu procentowego.

Według IBRiS niemal 38 proc. badanych deklaruje, że "zdecydowanie ufa" armii, co świadczy o rosnącym silnym poparciu społecznym. Odsetek osób deklarujących nieufność (łącznie "raczej nie ufam" i "zdecydowanie nie ufam") pozostaje na symbolicznym poziomie 2,6 proc.

Z kolei z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" z marca tego roku wynika, że 69 proc. respondentów dobrze ocenia zmiany w wojsku w ciągu ostatnich dwóch lat. Przeciwnego zdania jest 31 proc. badanych.

Święto Wojska Polskiego. Polacy doceniają armię

- W Polsce obserwujemy docenianie armii na poziomie symbolicznym. Jest ono nieco inne niż np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie żołnierze i weterani na każdym kroku mogą w przestrzeni publicznej liczyć na wyraźne okazywanie szacunku, np. przez darmowe bilety do muzeów - mówi dr Mateusz Zaremba, politolog i socjolog.

Według eksperta obecna atmosfera sprzyja pozytywnemu stosunkowi do wojska, armia zaś spełnia swoje zadania w sposób widoczny dla społeczeństwa. - Istnieje konsensus, w ramach którego nie uderza się w armię jako instytucję, a ewentualna krytyka dotyczy jedynie poszczególnych dowódców - podkreśla.

Siły Zbrojne RP. "Doceniamy rolę wojska"

W niedawnym sondażu dla "Rzeczpospolitej" IBRiS zapytał, czy ze względu na obecną sytuację międzynarodową powinna zostać przywrócona w Polsce obowiązkowa służba wojskowa. 51,1 proc. badanych było przeciwnych, za jej przywróceniem opowiedziało się 37,7 proc., a zdania w tej kwestii nie ma 11,2 proc.

- Z jednej strony pragniemy spokoju, a z drugiej doceniamy rolę wojska w zapewnianiu bezpieczeństwa i ograniczaniu ryzyka wybuchu wojny. Wynika to z poczucia zagrożenia, którego nie należy jednak utożsamiać z bezpośrednim strachem - mówi dr Zaremba.

Dlaczego zatem, mimo zaufania do wojska, więcej Polaków nie chce powszechnej służby? Według eksperta wynika to ze zmiany potrzeb i strategii życiowych.

- Współczesne pokolenia zostały wychowane w czasach pokoju. Kiedyś służba w armii była traktowana jako coś naturalnego, przygoda życia. Dziś wydaje się, że klasycznie rozumiane służby w armii bywały postrzegane jako przeżytek, a postawy społeczne zmieniają się wolniej niż potrzeby bezpieczeństwa - podkreśla.

W tegorocznym rankingu armii świata przygotowywanym przez portal Global Firepower polska armia zajęła 21. miejsce.

Liczebność Sił Zbrojnych RP wynosi ok. 220 tys. żołnierzy - informował pod koniec lipca serwis defence24.pl.

Anna Nicz

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