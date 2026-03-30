W skrócie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o planowanych lotach szkoleniowych z udziałem samolotów naddźwiękowych.

W trakcie ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery dźwięku, co prowadzi do powstania słyszalnego huku nazywanego "gromem dźwiękowym".

Wojsko podkreśliło, że loty mają charakter szkoleniowy, są prowadzone zgodnie z przepisami i nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury.

W poniedziałek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało komunikat o planowanych lotach szkoleniowych z udziałem samolotów naddźwiękowych.

Huk nad Polską. Wojsko uspokaja - to szkolenia

Może się zdarzyć, że mieszkańcy niektórych regionów Polski wyraźnie usłyszą ćwiczenia, kiedy dojdzie do przekroczenia bariery dźwięku.

"Zjawisko to może powodować słyszalny huk (tzw. grom dźwiękowy), który jest naturalnym efektem lotu z prędkością większą niż prędkość dźwięku" - przekazało wojsko w komunikacie.

DORSZ podkreśla, że "loty odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej".

Usłyszałeś huk? To mogły być loty szkoleniowe

Wojskowi zaznaczają, że loty "mają charakter szkoleniowy i są elementem rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej".

Dodano, że nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury.

"Wszystkie operacje prowadzone są w sposób kontrolowany, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele nie mają powodów do obaw i mogą czuć się bezpiecznie" - zaznaczyło wojsko.

