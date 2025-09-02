"W celu uniknięcia nieuzasadnionych reakcji, informujemy, że 11 września 2025 r. (czwartek) o godz. 11.00 na terenie Niemiec zostanie przeprowadzony ogólnokrajowy test systemu ostrzegania" - przekazał Urząd Miasta Zielona Góra na swoich kontach w mediach społecznościowych.

"W ramach ćwiczenia we wszystkich niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy. Z uwagi na zasięg sygnału, możliwe jest odebranie tego komunikatu również na obszarze Polski, szczególnie w strefie przygranicznej z Niemcami" - tłumaczą lokalne władze.

Niemieckie ostrzeżenia w strefie przygranicznej. "Nie należy reagować"

W praktyce oznacza to, że znajdujący się tuż przy granicy posiadacze telefonów komórkowych mogą otrzymać na swoje urządzenia alarmujące komunikaty w języku niemieckim. Nie są one skierowane do obywateli i mieszkańców naszego kraju.

"Nie należy reagować na otrzymane komunikaty ostrzegawcze nadane przez niemieckie sieci telefonii komórkowej" - zaznaczył urząd dodają, że nie ma powodu do niepokoju i paniki.

SMS-y ostrzegawcze w języku niemieckim. "Nie reagować"

Podobne komunikaty wydały władze samorządowe innych miejscowości leżących w obszarze przygranicznym.

Sygnały alarmowe na telefony komórkowe mogą otrzymać mieszkańcy m.in. Polic, Gubina, Zgorzelca, Gryfowa i Kowar. Władze gmin, w których leżą wymienione miejscowości zaapelowały również o zachowanie spokoju i ignorowanie niemieckich komunikatów.

Zawisza w ''Graffiti'' o nakładach na ochronę zdrowia w budżecie na 2026 rok: Pogłębianie się kryzysu, który mamy już dzisiaj Polsat News Polsat News