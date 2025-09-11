"W ramach ćwiczenia w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast" - informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

SMS w języku niemieckim. O co chodzi?

SMS-a z komunikatem w języku niemieckim mogą otrzymać niektórzy mieszkańcy Polski, zwłaszcza w zachodniej strefie przygranicznej: w woj. zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz lubuskim.

Urząd zaznacza, że to alert testowy i po otrzymaniu takiej wiadomości należy ją zignorować i zachować spokój.

Alert w języku niemieckim. "Nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem"

"Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem" - zaznaczono w komunikacie.

Podobne komunikaty wydały władze samorządowe innych miejscowości leżących w obszarze przygranicznym.

