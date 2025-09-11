Polacy mogą dostać alerty po niemiecku. Władze wyjaśniają powody
Wszystkie sieci komórkowe w Niemczech nadadzą w czwartek testowy komunikat ostrzegawczy. Alert w języku niemieckim mogą otrzymać również niektórzy mieszkańcy zachodniej części Polski. Samorządy uspokajają - sms nie wiąże się z żadnym zagrożeniem.
"W ramach ćwiczenia w niemieckich sieciach telefonii komórkowej zostanie nadany testowy komunikat ostrzegawczy za pośrednictwem technologii Cell Broadcast" - informuje Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
SMS w języku niemieckim. O co chodzi?
SMS-a z komunikatem w języku niemieckim mogą otrzymać niektórzy mieszkańcy Polski, zwłaszcza w zachodniej strefie przygranicznej: w woj. zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz lubuskim.
Urząd zaznacza, że to alert testowy i po otrzymaniu takiej wiadomości należy ją zignorować i zachować spokój.
Alert w języku niemieckim. "Nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem"
"Test ma na celu sprawdzenie skuteczności systemów ostrzegania i nie wiąże się z żadnym realnym zagrożeniem" - zaznaczono w komunikacie.
Podobne komunikaty wydały władze samorządowe innych miejscowości leżących w obszarze przygranicznym.