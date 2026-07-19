W skrócie Manifestacje przed ambasadą Ukrainy w Warszawie i na rynku we Wrocławiu były poświęcone wzajemnemu szacunkowi oraz sprzeciwowi wobec nienawiści i próbom dzielenia Polaków i Ukraińców.

Pikiety były odpowiedzią na serię ksenofobicznych incydentów, wzrost treści antyukraińskich w mediach społecznościowych i przypadki przemocy wobec ukraińskiej mniejszości.

W ostatnich miesiącach relacje polsko-ukraińskie były napięte z powodu nadania imienia "bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej, co spotkało się z krytyką w Polsce i działaniami dyplomatycznymi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Uczestnicy warszawskiej pikiety "Dobrego Sąsiedztwa" przynieśli flagi Polski i Ukrainy, a także transparenty z hasłami: "stop nienawiści", "nie bądźmy obojętni - reaguj na zło" oraz "jesteśmy z wami - całym sercem". W trakcie wystąpień dominowały wezwania do wzajemnego szacunku i przeciwstawienia się działaniom, które - zdaniem organizatorów - mają prowadzić do konfliktowania Polaków i Ukraińców.

Organizator pikiety Dzmitry Hałko, Białorusin, były korespondent wojenny w Ukrainie i analityk ds. zwalczania dezinformacji, przekazał PAP, że wydarzenie było reakcją na serię ksenofobicznych incydentów.

- W internecie nie wygramy z botami, ponieważ farmy trolli zawsze tworzą tam iluzję przewagi liczebnej. Zwykli użytkownicy często nie weryfikują agresywnych komentarzy, a w ten sposób internetowe boty wychowują i radykalizują realnych ludzi - powiedział.

Hałko zaapelował, by nie milczeć wobec nienawiści. - Jeśli w państwie mniejszości zaczynają się bać i są zmuszane do milczenia, to nie jest to już do końca demokracja. Dlatego musimy wychodzić na ulice. Boty na ulice nie wyjdą, wychodzą na nie prawdziwi ludzie - zaznaczył. Zapowiedział również organizację ogólnokrajowego Marszu Przyjaźni w sierpniu lub wrześniu.

Relacje Ukraina - Polska. Pikiety w Warszawie i Wrocławiu

Uczestnicy manifestacji mówili, że sprzeciwiają się odpowiedzialności zbiorowej i przypisywaniu negatywnych zachowań całym narodom. Ukrainka mieszkająca w Polsce Tetiana zaznaczyła, że sama nie doświadczyła ksenofobii, ale słyszy niepokojące sygnały.

- Problem nie leży w narodowościach, ale w charakterach poszczególnych ludzi. Wszyscy urodziliśmy się pod jednym słońcem i musimy się jednoczyć, by pokazać, że chcemy żyć w pokoju - powiedziała.

Wrocław. "Bezwarunkowo wspieramy walczącą Ukrainę"

Manifestacja odbyła się także na wrocławskim rynku. Kilkanaście osób protestowało przeciwko - jak mówiły - "fali agresji wobec mniejszości ukraińskiej, która jest widoczna na ulicach polskich miast i w mediach społecznościowych".

Jedna z organizatorek, Ewa Trojanowska, przekazała że wydarzenie było odpowiedzią na przypadki przemocy fizycznej i słownej wobec Ukraińców.

- Musimy dać temu odpór, my zwykli ludzie, nie organizacje, nie partie. Bezwarunkowo wspieramy walczącą Ukrainę, historię zostawiamy historykom. Nic się nie zmienia w stosunku do obywateli Ukrainy, jak zresztą do przedstawicieli każdej mniejszości - powiedziała.

Niedzielne manifestacje odbyły się po serii incydentów, m.in. po sprawie znieważenia młodych Ukrainek w autobusie w Bielsku-Białej, pobiciu obywatela Ukrainy w Gliwicach oraz publikacji nagrania z wtargnięcia radykalnych aktywistów do biura ukraińskiej firmy.

Na wzrost antyukraińskich nastrojów zwracały uwagę także analizy ekspertów. Raport "Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami", przygotowany przez dr Olenę Babakovą i dr. hab. Przemysława Sadurę, wskazywał na pogarszające się relacje części społeczeństwa z ukraińskimi migrantami. Z kolei ośrodek Res Futura, analizując blisko 520 tys. wpisów z maja 2026 roku, wskazał na gwałtowny wzrost treści antyukraińskich w polskich mediach społecznościowych.

Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. W tle sprawa historii i UPA

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o upamiętnianie UPA i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "bohaterów UPA".

Spotkało się to z krytyką w Polsce. Negatywnie ocenili ją m.in. premier Donald Tusk, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, resort dyplomacji, a prezydent Karol Nawrocki 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Prezydent Ukrainy zapowiedział jednak w ostatni piątek, że "zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu".

Zełenski poinformował też, że "zostaną podjęte decyzje w sprawie wydania dodatkowej, znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne". "Wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większe możliwości prowadzenia takich działań" - dodał we wpisie na portalu społecznościowym.

Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Łącznie od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło, według badaczy, ponad 100 tys. Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.





"Wydarzenia": 9-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Lekarz wezwał policję Polsat News