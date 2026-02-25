W skrócie Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu zarzutów sześciu osobom, w tym czterem obywatelom Białorusi i dwóm Polakom, w związku z próbą przemytu do Rosji urządzeń mogących wspierać produkcję dronów bojowych.

Podczas akcji zabezpieczono gotówkę o wartości około 400 tysięcy złotych, a wobec trzech podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Pozostali zostali objęci środkami zapobiegawczymi.

Postępowanie dotyczy naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę i ma charakter rozwojowy.

Prokuratura Krajowa w opublikowanym komunikacie poinformowała, że do przeszukania oraz zatrzymania doszło 18 lutego. W akcji - na polecenie prokuratora Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej - uczestniczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego.

W wyniku przeprowadzonych czynności zatrzymano w sumie sześć osób - czterech obywateli Białorusi oraz dwóch Polaków. Podejrzani są oni o próbę nielegalnego przemytu "urządzeń służących do automatyzacji produkcji układów scalonych, wykorzystywanych m.in. przy montażu dronów bojowych".

Prokuratura: Zatrzymano obywateli Polski i Białorusi. W tle próba przemytu do Rosji

W dniu zatrzymania podejrzanym postawiono zarzuty związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Prokuratura zaznaczyła, że wspomniana ustawa wprowadza "szczególne ograniczenia i zakazy mające na celu przeciwdziałanie wspieraniu agresji Rosji na Ukrainę oraz ochronę bezpieczeństwa narodowego".

Opisane przepisy obejmują bowiem m.in. zakaz eksportu urządzeń o znaczeniu strategicznym, które mogą zostać wykorzystane w produkcji technologii wojskowych.

Śledczy podkreślili, że naruszenie tych przepisów kwalifikowane jest jako zbrodnia, za którą grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.

Polska. Służby zabezpieczyły kilkaset tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy

Dodajmy, że do procederu miało dojść przez terytorium Białorusi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował wobec trzech podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Ponadto trzej pozostali zostali objęci środkami zapobiegawczymi. Mowa o dozorze policji, poręczeniu majątkowym oraz zakazie opuszczania kraju.

W trakcie działań służb zabezpieczono także "mienie w postaci gotówki w różnych walutach". Wartość przejętych pieniędzy to około 400 tysięcy złotych. Prokuratura Krajowa zaznacza, że postępowanie "ma charakter rozwojowy".

W komunikacie przypomniano także, że wcześniejsze działania funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej pozwoliły "udaremnić próbę przemytu maszyny". Miało to przyczynić się do zakłócenia potencjalnych dostaw sprzętu militarnego dla Rosji.

