W skrócie 68,5 proc. badanych w sondażu United Surveys odczuwa niepokój związany z cenami paliw, a 28,8 proc. deklaruje spokój.

Badanie wykazało, że wyborcy opozycji oraz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej częściej obawiają się podwyżek cen paliw niż wyborcy rządzącej koalicji.

Ekspert ds. Bliskiego Wschodu Tomasz Otłowski przewiduje wzrost cen paliw z powodu sytuacji w regionie oraz wyboru nowego rahbara w Iranie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Badani w sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zostali zapytani: "Jak ocenił(a)by Pan/i swój stosunek do cen paliw w Polsce?".

Na takie pytanie 68,5 proc. odpowiedziało, że odczuwa niepokój. W tej grupie 47,3 proc. wskazało na opcję "raczej niepokój", a 21,2 proc. na "zdecydowany niepokój". 28,8 proc. badanych niepokoju nie odczuwa : "raczej spokój" wskazało 26,5 proc., a 2,3 proc. czuje "zdecydowanie spokój".

Kolejne 2,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Ceny paliw. Sondaż: Wyborcy opozycji obawiają się bardziej

"Badanie wykazuje korelację między preferencjami politycznymi a postrzeganiem cen paliw" - zauważył portal.

Jak podał, wyborcy rządzącej koalicji to jedyna grupa, w której przeważa optymizm; 54 proc. z nich deklaruje spokój (w tym 6 proc. zdecydowany), a niepokój odczuwa 43 proc. badanych.

"Jeśli chodzi o wyborców opozycji z PiS i Razem, tutaj nastroje są zgoła odmienne. Aż 80 proc. ankietowanych z tej grupy czuje niepokój, a tylko 20 proc. zachowuje spokój" - poinformowali twórcy badania.

Wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej mają największe obawy; łącznie 92 proc. z nich deklaruje niepokój, a 8 proc. spokój.

Wojna w Iranie. Ekspert dla Interii: Ceny paliw wyraźnie wzrosną

Ekspert ds. Bliskiego Wschodu Tomasz Otłowski powiedział Interii, że ceny paliw najprawdopodobniej będą rosnąć.

Powodem jest nie tylko blokada cieśniny Ormuz i ataki na irańską infrastrukturę naftową. Znaczenie ma też nazwisko nowego rahbara, czyli najwyższego przywódcy.

- Wzrosty cen ropy widzimy dzisiaj od rana na wszystkich rynkach i giełdach. Związek z wyborem nowego rahbara jest pośredni, ale myślę, że jak najbardziej ma na to wpływ - stwierdził analityk w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Analityk wskazał również, że wpływ na cen paliw będzie miał czas trwania konfliktu. Zasugerował, że irański reżim jest gotowy na dalsze stawianie oporu Stanom Zjednoczonym i Izraelowi.

- Reżim jest gotowy na bardzo długą wojnę. Czy społeczeństwo irańskie jest gotowe, tego nie wiem. Niedobrze się stało, że operacja amerykańsko-izraelska ma miejsce kilkanaście dni po stłumieniu demonstracji - zaznacza Otłowski

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w 9 marca 2026 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Bocheński w ''Gościu Wydarzen'' o dużym skoku cen paliw: Rząd jak zwykle spóźniony, tak jak z ewakuacją Polaków i powodzianami Polsat News Polsat News