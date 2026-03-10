Polacy drżą o ceny paliw. Nowy sondaż sygnałem alarmowym dla rządzących
Blisko 70 proc. Polaków odczuwa niepokój w związku z cenami paliw - wynika z najnowszego sondażu. Najbardziej zaniepokojeni o paragony na stacjach benzynowych są wyborcy partii opozycyjnych. Z wypowiedzi analityków wynika, że ceny produktów ropopochodnych będą dalej rosnąć w najbliższym czasie.
Badani w sondażu United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zostali zapytani: "Jak ocenił(a)by Pan/i swój stosunek do cen paliw w Polsce?".
Na takie pytanie 68,5 proc. odpowiedziało, że odczuwa niepokój. W tej grupie 47,3 proc. wskazało na opcję "raczej niepokój", a 21,2 proc. na "zdecydowany niepokój". 28,8 proc. badanych niepokoju nie odczuwa : "raczej spokój" wskazało 26,5 proc., a 2,3 proc. czuje "zdecydowanie spokój".
Kolejne 2,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania.
Ceny paliw. Sondaż: Wyborcy opozycji obawiają się bardziej
"Badanie wykazuje korelację między preferencjami politycznymi a postrzeganiem cen paliw" - zauważył portal.
Jak podał, wyborcy rządzącej koalicji to jedyna grupa, w której przeważa optymizm; 54 proc. z nich deklaruje spokój (w tym 6 proc. zdecydowany), a niepokój odczuwa 43 proc. badanych.
"Jeśli chodzi o wyborców opozycji z PiS i Razem, tutaj nastroje są zgoła odmienne. Aż 80 proc. ankietowanych z tej grupy czuje niepokój, a tylko 20 proc. zachowuje spokój" - poinformowali twórcy badania.
Wyborcy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej mają największe obawy; łącznie 92 proc. z nich deklaruje niepokój, a 8 proc. spokój.
Wojna w Iranie. Ekspert dla Interii: Ceny paliw wyraźnie wzrosną
Ekspert ds. Bliskiego Wschodu Tomasz Otłowski powiedział Interii, że ceny paliw najprawdopodobniej będą rosnąć.
Powodem jest nie tylko blokada cieśniny Ormuz i ataki na irańską infrastrukturę naftową. Znaczenie ma też nazwisko nowego rahbara, czyli najwyższego przywódcy.
- Wzrosty cen ropy widzimy dzisiaj od rana na wszystkich rynkach i giełdach. Związek z wyborem nowego rahbara jest pośredni, ale myślę, że jak najbardziej ma na to wpływ - stwierdził analityk w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
Analityk wskazał również, że wpływ na cen paliw będzie miał czas trwania konfliktu. Zasugerował, że irański reżim jest gotowy na dalsze stawianie oporu Stanom Zjednoczonym i Izraelowi.
- Reżim jest gotowy na bardzo długą wojnę. Czy społeczeństwo irańskie jest gotowe, tego nie wiem. Niedobrze się stało, że operacja amerykańsko-izraelska ma miejsce kilkanaście dni po stłumieniu demonstracji - zaznacza Otłowski
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w 9 marca 2026 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.