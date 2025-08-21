Polacy dostali alert RCB. Nadchodzą intensywne burze, możliwe podtopienia

Polacy dostali alert RCB. Nadchodzi załamanie pogody, możliwe podtopienia
Na czwartek i piątek prognozowane są intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek - przeczytamy w treści alertu RCB, który skierowano dla części województw południowej Polski. Ostrzeżenie związane jest z nadchodzącym załamaniem w pogodzie. Podkreślono, żeby słuchać poleceń służb.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o nadchodzącym załamaniu w pogodzie, które dotknie części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.
"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - napisano w komunikacie.
Pogoda. Burze i ulewy dadzą się we znaki na południu Polski
W środę po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów, które nadciągną w czwartek i będą towarzyszyć lokalnym burzom.
Najgorszej pogody muszą się spodziewać mieszkańcy następujących województw:
- południowej części małopolskiego;
- środkowych i południowo-zachodnich powiatów podkarpackiego.
Dla tych terenów wydano pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Czwartkowe burze przyniosą tam podmuchy wiatru sięgające 55 km/h oraz intensywne ulewy: od 40 do 65 litrów wody na metr kwadratowy.
Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie w czwartek o godz. 11:00, a na wschodzie Podkarpacia o 14:00 i utrzymają się do piątku, do godz. 11:00.