Polacy dostali alert RCB. Nadchodzą intensywne burze, możliwe podtopienia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o nadchodzącym załamaniu w pogodzie, które dotknie części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - napisano w komunikacie.

Pogoda. Burze i ulewy dadzą się we znaki na południu Polski

W środę po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów, które nadciągną w czwartek i będą towarzyszyć lokalnym burzom.

Najgorszej pogody muszą się spodziewać mieszkańcy następujących województw:

południowej części małopolskiego ;

środkowych i południowo-zachodnich powiatów podkarpackiego.

Dla tych terenów wydano pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Czwartkowe burze przyniosą tam podmuchy wiatru sięgające 55 km/h oraz intensywne ulewy: od 40 do 65 litrów wody na metr kwadratowy.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie w czwartek o godz. 11:00, a na wschodzie Podkarpacia o 14:00 i utrzymają się do piątku, do godz. 11:00.

Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich polityki Polsat News Polsat News