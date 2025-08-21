Polacy dostali alert RCB. Nadchodzi załamanie pogody, możliwe podtopienia

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Na czwartek i piątek prognozowane są intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek - przeczytamy w treści alertu RCB, który skierowano dla części województw południowej Polski. Ostrzeżenie związane jest z nadchodzącym załamaniem w pogodzie. Podkreślono, żeby słuchać poleceń służb.

Polacy dostali alert RCB. Nadchodzą intensywne burze, możliwe podtopienia
Polacy dostali alert RCB. Nadchodzą intensywne burze, możliwe podtopieniaZdj. ilustracyjne/Pixabay; x.com/RCB_RPpixabay.com

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o nadchodzącym załamaniu w pogodzie, które dotknie części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego.

"Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb" - napisano w komunikacie.

Pogoda. Burze i ulewy dadzą się we znaki na południu Polski

W środę po południu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczące intensywnych opadów, które nadciągną w czwartek i będą towarzyszyć lokalnym burzom.

Zobacz również:

Czwartek na południowym wschodzie zapowiada się wyjątkowo nieprzyjemnie. Nad tę część kraju nadciągną gwałtowne burze i ulewy
Polska

Pogorszenie pogody rysuje się coraz wyraźniej. Dwa stopnie ostrzeżeń

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Najgorszej pogody muszą się spodziewać mieszkańcy następujących województw:

    • południowej części małopolskiego;
    • środkowych i południowo-zachodnich powiatów podkarpackiego.

    Dla tych terenów wydano pomarańczowe alerty IMGW drugiego stopnia. Czwartkowe burze przyniosą tam podmuchy wiatru sięgające 55 km/h oraz intensywne ulewy: od 40 do 65 litrów wody na metr kwadratowy.

    Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie w czwartek o godz. 11:00, a na wschodzie Podkarpacia o 14:00 i utrzymają się do piątku, do godz. 11:00.

    Zobacz również:

    Środa będzie deszczowa i burzowa na północy i północnym wschodzie. Tam w ciągu dnia będzie również najchłodniej
    Polska

    Koniec spokoju w pogodzie. Przygotujmy się na ulewy i grzmoty

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    Putin zgodził się na spotkanie z Zełenskim. Szłapka w ''Gościu Wydarzeń'': Rosjanie oszukują. To domena ich politykiPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze