Polacy dostają karty mobilizacyjne. Ministerstwo obrony reaguje

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

"W sieci pojawia się coraz więcej fałszywych i zmanipulowanych informacji dotyczących kart mobilizacyjnych. Zachowaj ostrożność i nie udostępniaj niesprawdzonych treści" - przestrzegło w mediach społecznościowych Ministerstwo Obrony Narodowej. Chodzi o fałszywe zdjęcia kart mobilizacyjnych wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

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W skrócie

  • Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed nieprawdziwymi informacjami oraz zdjęciami kart mobilizacyjnych generowanymi przez sztuczną inteligencję.
  • Proces nadawania przydziałów mobilizacyjnych jest stałym elementem systemu obronnego i nie oznacza powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania do wojska.
  • Faktyczne karty mobilizacyjne wydawane są w czasie pokoju i wymagają zgłoszenia się dopiero po ogłoszeniu mobilizacji lub wybuchu wojny.
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Ministerstwo podkreśliło we wpisie, że nadawanie przydziałów jest procedurą realizowaną od wielu lat i jest to stały element systemu obronnego państwa. "Wojskowe Centra Rekrutacji prowadzą ewidencję osób objętych obowiązkiem obrony i nadają przydziały zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP" - wyjaśniono.

Resort podkreślił, że działania takie nie oznaczają rozpoczęcia powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. MON zaleciło ponadto, żeby w przypadku wątpliwości dot. dokumentu skontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji.

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Karta mobilizacyjna to dokument, który wydawany jest w czasie pokoju. Potwierdza on nadanie przydziału mobilizacyjnego. Znajdują się na nim informacje dotyczące jednostki oraz miejsca, do którego trzeba się zgłosić - co jednak ważne - dopiero w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

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Grafiki, które pojawiły się w internecie, przedstawiają wygenerowane w sztucznej inteligencji karty mobilizacyjne. Nie są one zgodne z obowiązującym w Polsce wzorem, jak również są na nich widoczne liczne błędy.

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