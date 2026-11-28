W skrócie Z sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej wynika, że 46,4 proc. badanych oczekuje zmiany premiera po wyborach w 2027 roku, jeśli obecna koalicja utrzyma władzę.

Za pozostawieniem Donalda Tuska na stanowisku premiera opowiada się 29,9 proc. respondentów, a 23,7 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej opinii.

Największą chęć zmiany premiera wyrażają osoby do 24. roku życia, wśród których odsetek ten wynosi 61 proc., natomiast w największych miastach poparcie dla zmiany jest niższe.

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Donald Tusk stoi na czele rządu od grudnia 2023 roku, a jego obecna kadencja jest już trzecią w roli premiera. Choć lider Koalicji Obywatelskiej pozostaje najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III RP, część Polaków oczekuje zmiany na tym stanowisku po kolejnych wyborach.

Nowy sondaż. Polacy chcą zmiany premiera w koalicji

W najnowszym badaniu SW Research, przeprowadzonym dla "Rzeczpospolitej", respondentów zapytano, czy w przypadku ponownego objęcia władzy przez obecną koalicję rządzącą chcieliby, aby na jej czele stanął inny premier.

Za zmianą szefa rządu opowiedziało się 46,4 proc. uczestników badania. Przeciwnego zdania było 29,9 proc. respondentów, natomiast 23,7 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Oznacza to, że zwolenników zmiany premiera jest o 16,5 punktu procentowego więcej niż osób opowiadających się za pozostawieniem obecnego szefa rządu na stanowisku.

Sondaż. Młodzi chcą zmiany premiera

Największe różnice w odpowiedziach widać między poszczególnymi grupami wiekowymi oraz mieszkańcami miejscowości o różnej wielkości.

Zmiany premiera chce 61 proc. respondentów do 24. roku życia.

Wśród osób mających co najmniej 50 lat odsetek ten wynosi 39 proc.

W miastach liczących do 20 tys. mieszkańców zmianę popiera 54 proc . badanych.

W największych miastach, powyżej 500 tys. mieszkańców, za zmianą opowiada się 33 proc., a przeciwko niej jest 39 proc.

- Zmiany premiera najczęściej oczekują osoby do 24. roku życia, a najrzadziej badani w wieku 50 lat i więcej - komentuje wyniki Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Donald Tusk najdłużej urzędującym premierem III RP. Co po wyborach w 2027 roku?

Obecny premier pełnił już tę funkcję w latach 2007-2014, kiedy stał na czele koalicji PO-PSL. Następnie objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Do kierowania polskim rządem powrócił 13 grudnia 2023 roku.

Łącznie Donald Tusk pełni funkcję premiera już od blisko 10 lat, co czyni go najdłużej urzędującym szefem rządu w historii III RP.

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich w 2025 roku pojawiały się spekulacje, dotyczące ewentualnej zmiany premiera. Wśród możliwych następców wymieniano między innymi obecnego wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ostatecznie do takiej roszady nie doszło.

Najbliższe wybory parlamentarne zaplanowane są na jesień 2027 roku. Wyniki sondażu dla "Rzeczpospolittej" pokazują, że nawet ewentualne utrzymanie władzy przez obecną koalicję nie oznaczałoby powszechnego poparcia dla pozostawienia Tuska na stanowisku premiera.

Badanie SW Research przeprowadzono w dniach 24-25 listopada 2026 roku metodą internetową na próbie 800 dorosłych respondentów.

Źródło: "Rzeczpospolita"



