W skrócie 47,4 proc. Polaków popiera zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją, podczas gdy 26,8 proc. jest przeciwnego zdania, a 25,8 proc. nie ma opinii w tej kwestii.

Najwyższe poparcie dla zerwania relacji z Rosją występuje wśród osób po 50. roku życia (50 proc.) oraz najlepiej zarabiających powyżej 7 tys. zł netto (55,1 proc.).

Premier Donald Tusk ocenił niedawne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski manewrujące jako intencjonalną prowokację władz w Moskwie.

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47,4 proc. Polaków opowiada się za zerwaniem stosunków dyplomatycznych z Rosją w odpowiedzi na naruszanie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski. Tak wynika z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 26,8 proc. respondentów, natomiast 25,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Sondaż o relacjach Polski z Rosją. Najstarsi respondenci zdecydowani

Badanie pokazuje różnice w podejściu do stosunków dyplomatycznych z Moskwą w zależności od wieku, płci i poziomu zarobków ankietowanych.

Jak wskazuje Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research, mężczyźni częściej niż kobiety sprzeciwiają się zerwaniu relacji z Rosją. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 32 proc. mężczyzn i 22 proc. kobiet.

Z kolei 50 proc. respondentów powyżej 50. roku życia popiera zakończenie stosunków dyplomatycznych z Moskwą.

Jeszcze większe poparcie odnotowano wśród najlepiej zarabiających. 55,1 proc. osób osiągających dochody powyżej 7 tys. zł netto uważa, że Polska powinna zdecydować się na taki krok.

Rosyjskie rakiety nad Polską. Donald Tusk mówił o prowokacji

Sondaż przeprowadzono po kolejnych naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety.

20 listopada, podczas nocnego ataku Rosji na Ukrainę, nad Polskę wleciały trzy rosyjskie pociski Ch-101. Ich szczątki odnaleziono w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu, na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Według pierwszych ustaleń śledczych pociski zostały wyprodukowane w czwartym kwartale 2026 roku. Pochodziły z tej samej fabryki pod Moskwą, w której powstała rakieta, która spadła pod koniec lipca w Tarnawie-Kolonii.

Patrol saperski na miejscu upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie-Kolonii Wojciech Olkusnik East News

Do ostatniego z incydentów odniósł się premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie, który zwrócił uwagę na okoliczności zdarzenia.

- Nie wygląda to na przypadek. Wydaje się, że mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją - ocenił szef rządu.

Premier wskazywał, że tego samego dnia w Polsce odbywały się ćwiczenia tzw. Koalicji Chętnych, czyli państw deklarujących gotowość udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.

Zaledwie trzy dni później polską przestrzeń powietrzną naruszył kolejny rosyjski bezzałogowiec, prawdopodobnie wykorzystywany do prowadzenia rozpoznania. Po krótkim czasie dron powrócił nad terytorium Ukrainy.

Polska protestuje po rosyjskich atakach. Jest reakcja MSZ i NATO

W odpowiedzi na incydenty polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę protestacyjną ambasadorowi Rosji w Polsce Gieorgijowi Michnie.

Rzecznik resortu Maciej Wewiór podkreślił, że działania Rosji stanowią zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa polskich obywateli, lecz także dla pozostałych państw NATO.

- Wyraziliśmy w niej zdecydowany sprzeciw wobec takich działań. Są one niebezpieczne nie tylko dla naszej przestrzeni powietrznej i obywateli, ale również dla naszych sojuszników z NATO - mówił Wewiór.

Jak informowała agencja Bloomberg, Polska zwróciła się również do sojuszników z NATO z prośbą o przeanalizowanie możliwości zestrzeliwania rosyjskich pocisków jeszcze nad terytorium Ukrainy, jeśli zmierzałyby one w kierunku państw Sojuszu.

NATO ma ponadto wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej w pobliżu polskiej granicy.



