Pół weekendu z ciężką pogodą. Możliwe nawet zawieje śnieżne

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ostatnie dwa dni tygodnia przyniosą wyraźne zmiany w pogodzie. Sobota będzie nieprzyjemna i deszczowa, a silny wiatr w górach może powodować śnieżne zawieje. Z kolei w niedzielę zdecydowanie się rozpogodzi i na niebie pojawi się więcej słońca. Nie oznacza to jednak ocieplenia, ponieważ przez cały weekend do Polski napływać będzie chłodne arktyczne powietrze. Na wzrost temperatur poczekamy do przyszłego tygodnia.

Sobota upłynie pod znakiem nieprzyjemnych opadów deszczu, a na terenach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Zdecydowana poprawa nastąpi w niedzielę
Sobota upłynie pod znakiem nieprzyjemnych opadów deszczu, a na terenach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Zdecydowana poprawa nastąpi w niedzielęSławomir Kamiński/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Weekend rozpocznie się pochmurnie i deszczowo. Wysoko w górach możliwe będą nawet zawieje śnieżne.
  • W niedzielę pogoda znacząco się poprawi: pojawi się więcej słońca, choć nadal będzie chłodno, a w nocy wystąpią lokalne przymrozki.
  • Na wyraźniejsze ocieplenie trzeba poczekać do przyszłego tygodnia, kiedy temperatura może sięgnąć nawet 17 stopni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Początek weekendu zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Od niedzieli możemy jednak liczyć na więcej słońca" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w najnowszej prognozie pogody na koniec tygodnia. Mimo to wciąż będzie chłodno, a na wyraźniejsze ocieplenie poczekamy do przyszłego tygodnia.

Mocne pogorszenie w sobotę. Uwaga na zawieje śnieżne

W sobotę nasz kraj znajdzie się w zasięgu rozległej zatoki niżowej. Przez północną Polskę przejdzie chłodny front atmosferyczny znad Bałtyku, za którym napłynie masa arktycznego powietrza. Będzie nie tylko chłodno, lecz również deszczowo.

Pierwszy dzień weekendu będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami, choć wieczorem na północy i zachodzie powinno się rozpogodzić.

W wielu miejscach popada deszcz, a na terenach podgórskich również deszcz ze śniegiem, zaś wysoko w górach sam śnieg. Możliwe, że na pewien czas lokalnie zrobi się biało na niżej położonych terenach Podhala.

Kolorowa mapa meteorologiczna Europy Środkowo-Wschodniej prezentująca rozkład opadów, chmur, temperatury i ciśnienia atmosferycznego wraz z oznaczeniami izobar oraz miejsc występowania intensywniejszych opadów i niskiego ciśnienia.
Sobotą będzie deszczowa w wielu regionach Polski. Na południu Małopolski na terenach podgórskich może padać deszcz ze śniegiemWXChartsmateriał zewnętrzny

Sobota będzie chłodna, zwłaszcza na terenach podgórskich, gdzie w ciągu dnia będzie maksymalnie 5-7 stopni. W pozostałych częściach kraju na termometrach pojawią się wartości od 7 do 10 stopni Celsjusza.

Wiatr przeważnie będzie umiarkowany, jednak miejscami porywisty. Na południu jego porywy mogą osiągać do 55 km/h, zaś wysoko w górach do 70-75 km/h. Tam, gdzie będzie leżał śnieg, możliwe będą zawieje śnieżne.

Zobacz również:

W piątek wieczorem na Wybrzeżu w wielu miejscach może dojść do niebezpiecznych wezbrań wody. Szczególnie groźna sytuacja może wystąpić w rejonie Zalewu Szczecińskiego
Polska

Niebezpieczna sytuacja na północy kraju. Synoptycy wydali ostrzeżenia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Takie nieprzyjazne warunki nie potrwają przez cały weekend. Już kolejnego dnia aura zdecydowanie się poprawi.

    Wyraźna zmiana w niedzielę. Na ocieplenie jeszcze poczekamy

    Po dość nieprzyjemnej sobocie niedziela powita nas większą ilością słońca, choć temperatury wciąż będą dość niskie. W nocy z soboty na niedzielę trzeba uważać na lokalne przymrozki dochodzące do -2 stopni Celsjusza.

    Niedzielny poranek może jeszcze być dość mglisty w niektórych miejscach, jednak to zjawisko nie powinno się utrzymać zbyt długo. Druga połowa weekendu będzie przeważnie pogodna i sucha. Słaby deszcz może popadać lokalnie na południowym wschodzie oraz na Wybrzeżu.

    Chłodne arktyczne powietrze nie opuści jeszcze Polski, więc na wyraźne ocieplenie będzie jeszcze za wcześnie. W niedzielę w ciągu dnia będzie od 7-8 stopni na wschodzie do maksymalnie 10-11 st. C na zachodzie i Wybrzeżu. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat: od 3 do 6 stopni Celsjusza.

    Tym razem wiatr będzie słaby w większości kraju, a jedynie na południowym wschodzie i wschodzie okresami zrobi się porywisty.

    Po zróżnicowanym, ale przez cały czas dość chłodnym weekendzie doczekamy się w końcu wyraźniejszego ocieplenia. Według prognoz IMGW już we wtorek na zachodzie może być nawet około 17 stopni, zaś w kolejnych dniach w wielu częściach Polski może być do 15-16 stopni Celsjusza.

    Zobacz również:

    Pogoda na Wszystkich Świętych może być dość ciepła, jednak deszczu raczej nie unikniemy
    Polska

    Pogodowa niespodzianka na Wszystkich Świętych. Wczesna prognoza

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    "Przeprosiłem Tomka". Śliz o wulgaryzmach w kierunku ZimochaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze