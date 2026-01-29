W skrócie Karol Nawrocki po sześciu miesiącach prezydentury ma podobną liczbę zwolenników i przeciwników, według badania SW Research dla Onetu.

Największe poparcie dla prezydenta odnotowano wśród osób w wieku 25–34 lata i poniżej 24 lat.

Kobiety rzadziej niż mężczyźni pozytywnie oceniają prezydenturę Nawrockiego, a osoby powyżej 50. roku życia najczęściej deklarują rozczarowanie.

Pracownia SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, co sądzą o prezydenturzeKarola Nawrockiego na pół roku po jego zaprzysiężeniu. "Czy Karol Nawrocki spełnia Pani/Pana oczekiwania jako prezydent Polski?" - usłyszeli ankietowani.

Wyniki badania pokazują, iż Nawrocki ma niemal identyczną liczbę politycznych zwolenników, jak i przeciwników. Zadowolonych z sześciu miesięcy jego prezydentury jest 41,8 proc. ankietowanych. Niewiele mniej, bo 41,4 proc. osób jest rozczarowanych działaniami głowy państwa.

Jednoznacznej opinii w tej sprawie nie wyraziło 16,8 proc. respondentów.

Karol Nawrocki w ocenach Polaków. Podział ze względu na płeć

Jak wynika z sondażu SW Research, Karola Nawrockiego częściej popierają mężczyźni (45,4 proc. pozytywnych ocen) niż kobiety (38,4 proc.). Jeśli zaś chodzi o grono sceptyków, wśród mężczyzn wynosi ono 42,3 proc., a wśród kobiet - 40,7 proc.

Badanie pokazuje również duży rozstrzał, jeśli spojrzymy na poszczególne grupy wiekowe ankietowanych.

Najlepiej dotychczasową prezydenturę Nawrockiego oceniają osoby między 25. a 34. rokiem życia - odsetek zwolenników prezydenta wyniósł w tej grupie 51,9 proc. Niezadowolonych z jego decyzji jest zaś 29,9 proc. osób w tym przedziale wiekowym.

Sondaż. Prezydent z największym poparciem wśród młodych

Kolejną grupą, w której odnotowano wysokie zaufanie do prezydenta, są najmłodsi ankietowani, czyli osoby poniżej 24. roku życia. Zadowolonych z prezydentury Nawrockiego jest w tej grupie 50,7 proc. osób, a niezadowolonych - 26 proc.

Wyraźny sygnał dla Pałacu Prezydenckiego stanowi opinia osób w wieku 35-49 lat oraz wyborców powyżej 50. roku życia. To te grupy najczęściej deklarują sprzeciw wobec decyzji Nawrockiego.

W pierwszej z nich odsetek osób niezadowolonych wyniósł 36,4 proc., a drugiej 51,8 proc.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

