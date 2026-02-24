W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia z powodu gwałtownych wzrostów stanów wód.

Najgorsza sytuacja została odnotowana na rzekach Czarna Woda na Dolnym Śląsku oraz Mławka na Mazowszu, gdzie przekroczono stany alarmowe.

IMGW ogłosił także alerty dotyczące oblodzenia i intensywnych roztopów w różnych częściach kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.

"Uwaga. Aktualne ostrzeżenia hydrologiczne. Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień: 2" - ostrzegł instytut na platformie X.

Z danych instytutu wynika, że najgorsza sytuacja panuje obecnie na rzekach Czarna Woda na Dolnym Śląsku oraz Mławka na Mazowszu. Doszło tam bowiem do przekroczenia stanów alarmowych.

IMGW wydał alerty. Ostrzega przed wzrostem stanów wód

Pomarańczowe alerty przed dalszym wzrostem stanów wód obowiązują przede wszystkim w południowych częściach województw: dolnośląskiego i opolskiego. Mowa głównie o zlewniach rzek - Nysy Kłodzkiej, Bóbr, Nysy Łużyckiej, Kaczawy oraz Kwisy.

Gwałtownych wzrostów stanów wód spodziewać się można ponadto na południu województwa śląskiego, w północno zachodniej części województwa mazowieckiego, wzdłuż rzeki Gwda w Wielkopolsce oraz w okolicach Wrocławia i Leszna.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą natomiast całej południowo wschodniej, wschodniej, północno wschodniej i północnej Polski. Alerty obowiązują co najmniej do godzin popołudniowych we wtorek.

Pogoda w Polsce. IMGW o roztopach i oblodzeniu

Poza ostrzeżeniami hydrologicznymi IMGW wydał także alerty pogodowe. Dotyczą one między innymi roztopów.

Z danych instytutów wynika, że najtrudniejsza sytuacja panować ma w powiatach - żywieckim, bielskim i cieszyńskimi. Tam instytut ogłosił ostrzeżenia drugiego stopnia, które będą obowiązywać do wtorku do godziny 20.

Alerty pierwszego stopnia dotyczące roztopów obowiązują natomiast w południowej Małopolsce, na Pomorzu oraz w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

IMGW wydał ostrzeżenia przed roztopami i oblodzeniem IMGW materiał zewnętrzny

IMGW ostrzegł także przed oblodzeniem. Żółte alerty pierwszego stopnia wydano dla północo-wschodniej części województwa mazowieckiego, północnej lubelskiego i kujawsko-pomorskiego oraz na terenie całego warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

