W skrócie Nad południową Polskę nadchodzą burze niosące długotrwałe ulewy i bardzo silny wiatr, przekraczający 100 km/h.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert obejmujący wybrane powiaty ośmiu województw, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i zniszczeniami spowodowanymi wichurami.

Wydano też pogodowe ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, zaś RCB zaleca zabezpieczenie rzeczy, pozostanie w domu i przygotowanie się na przerwy w dostawie prądu.

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Kolejne prognozy nie zostawiają wątpliwości: po południu, wieczorem i w nocy na południu kraju pogoda zrobi się niebezpieczna. Z zachodu na wschód przejdą kolejne nawałnice, co skłoniło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do rozesłania nowego alertu.

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Alert RCB w czwartek. Osiem województw na liście

"Pogoda: dziś i jutro (20/21.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - taki komunikat wysłano do osób przebywających w południowo-wschodniej części kraju.

Alert RCB w czwartek przed południem trafił do odbiorców w województwach:

świętokrzyskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

lubelskim ;

podkarpackim ;

opolskim (powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki i strzelecki);

mazowieckim (powiaty: lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki i zwoleński);

łódzkim (powiaty: opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski i radomszczański).

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Ponieważ burze nad tymi regionami będą się przesuwać powoli, łączna suma opadów w wielu miejscach będzie znaczna, co stwarza poważne zagrożenie lokalnymi podtopieniami, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych.

Drugim zagrożeniem będą wichury, które mogą łamać gałęzie i drzewa oraz uszkadzać linie wysokiego napięcia.

O tym, jak groźne zjawiska przyniosą burze w najbliższych godzinach, świadczą prognozy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał własne ostrzeżenia pogodowe.

Pierwsza połowa nocy będzie decydująca. IMGW ostrzega

Synoptycy IMGW prognozują, że czwartkowe nawałnice będą wyjątkowo niebezpieczne. Na południowym wschodzie miejscami mogą przynieść "bardzo silne opady deszczu", sięgające 35-50 litrów wody na metr kwadratowy.

Burzom towarzyszyć będzie także bardzo silny wiatr, którego porywy osiągną 100, a punktowo do 110 km/h. "Najgroźniejsze burze wystąpią w pierwszej połowie nocy" - napisali specjaliści IMGW.

Instytut wystosował ostrzeżenia drugiego stopnia, które objęły województwa:

świętokrzyskie ;

środkową część lubelskiego ;

południowo-wschodnie powiaty łódzkiego ;

północne rejony podkarpackiego ;

centralną i północną część małopolskiego ;

większość śląskiego (bez powiatu kłobuckiego);

południowo-wschodnie krańce opolskiego.

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godz. 17:00 i utrzymają się do godz. 3:00. Reszta Małopolski, Podkarpacia oraz południe Lubelszczyzny objęte są z kolei ostrzeżeniami pierwszego stopnia, które również mają obowiązywać od 17:00, ale utrzymają się o godzinę dłużej.

Alert RCB. Tak trzeba się zachować podczas burzy

RCB zaleca, żeby wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty , które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zamknąć okna i drzwi ;

pozostać w domu , jeżeli jest to możliwe;

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie , jeżeli jesteśmy poza domem,

nie zatrzymywać się pod drzewami ;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

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