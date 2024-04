Pogoda bardziej zimowa

Alerty IMGW: Mroźna noc na północy

Alerty te mają obowiązywać od godz. 21:00 we wtorek do godz. 8:00 w środę. Na tych terenach mróz może wynieść około -2 st. C, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza - wynika z ostrzeżeń IMGW.