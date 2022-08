"W czasie trwającej sześć dni operacji nasi funkcjonariusze 24 godziny na dobę dbali o bezpieczeństwo w rejonie festiwalu oraz w najbliższej okolicy. W tym okresie odnotowaliśmy 54 przestępstwa i zatrzymaliśmy 57 osób. Głównie za posiadanie środków odurzających i naruszenie zakazu lotów. W omawianych dniach, w rejonie objętym działaniami, doszło do jednego wypadku drogowego" - przekazał w komunikacie zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Jak dodano, funkcjonariusze wystawili też 87 mandatów za wykroczenia.

Zobacz też: Pol'and'Rock Festival 2022 zakończony: Zobacz film podsumowujący imprezę Jurka Owsiaka

Reklama

Policja: Kluczowe były dni przed i po festiwalu

Policja na terenie festiwalu na lotnisku Czaplinek-Broczyno działała od wtorku do niedzieli. Funkcjonariuszy z Zachodniopomorskiego wspomagali policjanci z innych województw, w tym z wielkopolskiego, małopolskiego, lubuskiego i łódzkiego, a także z Komendy Stołecznej Policji. Za bezpieczeństwo odpowiadała także m.in. straż pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Kolei, WOPR i sanepid.

"Kluczowe były dni poprzedzające festiwal i dzień po jego zakończeniu (tj. w niedzielę - przyp. red.), kiedy natężenie ruchu było największe. Kontrole trzeźwości pozwoliły na uniemożliwienie dalszej jazdy i stwarzania zagrożenia innym na drodze dwóm kierującym w stanie nietrzeźwości" - przekazano.

Pol'and'Rock. Przez najbliższe trzy lata festiwal będzie w tym samym miejscu

28. Pol'and'Rock Festival zgromadził kilkadziesiąt tysięcy osób. Przez trzy dni - od czwartku do soboty - koncertowało 40 artystów, a w Akademii Sztuk Przepięknych odbywały się spotkania z pisarzami, artystami, dziennikarzami i blogerami. Festiwalowi towarzyszyły liczne wydarzenia i warsztaty organizacji pozarządowych.

Jak przekazał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, kolejny festiwal odbędzie się za rok w tym samym miejscu w dniach 3-5 sierpnia. Organizatorzy podpisali umowę dzierżawy terenu na trzy lata.

Pierwszy festiwal odbył się w 1995 roku

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. - Przystanek Woodstock - przyp. red.) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu. Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r. - przyp. red.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą.

W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata", a w ubiegłym roku na lotnisku Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie) mogło bawić się 20 tys. zaszczepionych osób. Koncerty i wydarzenia były transmitowane w internecie.