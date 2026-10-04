Pokolenie bez procentów. Coraz więcej Polaków wybiera życie bez alkoholu

Anna Nicz
Dagmara Pakuła

Anna Nicz, Dagmara Pakuła

Wypowiedzi ekspertaKrzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dane mówią jasno: Polacy piją coraz mniej. Czy to koniec alkoholizmu nad Wisłą? - Odmowa wypicia drinka nadal wymaga dużej asertywności. Wielokrotnie słyszałem teksty w stylu: "Jesteś nudny" albo "Jak możesz się bawić bez procentów?" - mówi Paweł.

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Grupa młodych ludzi przy stole piknikowym, obok wykres spadku i butelka na pierwszym planie.
Młodzi piją coraz mniej alkoholu/ Kolaż: Magdalena PiaseckaMagdalena Pi123RF/PICSEL

- Polska jest w głębokim kryzysie alkoholowym, a sytuacja wśród nieletnich to czysta patologia - ocenia w rozmowie z Interią Paweł Mrozek.

- Wielokrotnie miałem do czynienia na ulicach Warszawy z sytuacją, gdy 12-letnie dziecko podchodzi do starszych kolegów z prośbą o kupno "browarka" - kontynuuje.

19-latek jest jednym z tych przedstawicieli pokolenia Z, którzy świadomie wybierają wkraczanie w dorosłość na trzeźwo. Choć sam nie pije, podkreśla, że nasze wyobrażenia o wieku inicjacji alkoholowej są błędne. Jego zdaniem pierwszy kontakt z alkoholem przypada dziś mniej więcej na 14. rok życia.

- W moim otoczeniu widzę więc dwie skrajności: rosnącą grupę świadomych abstynentów oraz osoby, które wciąż ulegają kulturze picia - stwierdza.

Młodzi piją mniej. "Wybieramy alternatywy"

Choć w tym roku Paweł wkroczył w studenckie życie, imprezy, w których bierze udział, w żaden sposób nie przypominają tych, o jakich w akademikach krążą legendy.

- Alkohol w ogóle się na nich nie pojawia albo jest jedynie dodatkiem. Wybieramy alternatywy, wspólne wyjścia na dobre jedzenie, sport, wyjazdy czy planszówki. Niepicie staje się przestrzenią do budowania autentycznych relacji i dobrej zabawy bez kaca czy "zgonowania" - mówi.

Paweł nie kryje jednak, że wciąż zdarza mu się odczuwać presję.

- Odmowa wypicia drinka nadal w wielu miejscach wymaga dużej asertywności. Sam wielokrotnie słyszałem teksty w stylu: "Jesteś nudny" albo "Jak możesz się bawić bez procentów?". Wielu młodych ludzi nadal ulega presji grupy - przyznaje.

W ocenie Pawła Mrozka abstynencja co prawda staje się normą w pewnych świadomych bańkach społecznych, ale w ujęciu ogólnokrajowym wciąż bywa czymś, z czego trzeba się tłumaczyć. - To bezprecedensowy absurd - stwierdza.

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Pytany, dlaczego młodzi ludzie coraz częściej podejmują decyzję o abstynencji, 19-latek wskazuje na "cały splot czynników", ale na pierwszy plan wysuwa zdrowie psychiczne, dbałość o własny dobrostan oraz chęć zachowania pełnej kontroli nad swoim życiem.

- Nigdy nie piłem alkoholu z głębokiego przekonania, że jest to substancja, która po prostu niszczy ludzki organizm i relacje. Młodzi ludzie widzą, że alkohol nie rozwiązuje problemów, a jedynie generuje nowe... stany lękowe, pogorszenie kondycji psychicznej, problemy ze zdrowiem i nawet finansami - wymienia.

Spożycie alkoholu w Polsce. Co pokazują dane?

Codzienne picie alkoholu deklaruje w Polsce 0,5 proc. ankietowanych, cotygodniowe 2,9 proc., a picie raz w miesiącu 17 proc. - wynika z nowego badania Eurostatu na 2025 rok.

Wyniki z 2022 r. wynosiły odpowiednio 1 proc., 4,2 proc. i 22,1 proc.

W tym czasie wśród wszystkich mieszkańców Unii 5 proc. sięga po alkohol codziennie.

Wyniki Polski wyglądają optymistycznie i pokazują duży spadek. Jest jednak pewien szczegół - na stronie Eurostatu obok statystyk Polski na 2025 rok widnieje adnotacja o niskiej pewności danych.

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- Spożycie alkoholu, szczególnie wśród młodych, spada. To jest poza dyskusją. Jednak dla mnie wskaźnikiem, który powie najwięcej o tym, jak pijemy i jaki mamy stosunek do alkoholu, będą wskaźniki śmiertelności. To jest bowiem końcowy - przepraszam za cynizm - efekt picia alkoholu. Jeżeli te statystyki się poprawią, będę optymistą - mówi Interii Krzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wyliczyło na podstawie statystyk GUS, że w 2025 roku spożycie napojów alkoholowych w Polsce spadło. W przeliczeniu na czysty alkohol wyniosło 8,3 l na jednego mieszkańca. To o 0,5 litra mniej niż rok wcześniej. Pijemy też mniej piwa i wina.

Niestety wskaźniki śmiertelności się nie poprawiają. Każdego roku z powodu alkoholu umiera ponad 30 tys. osób. Brzózka wskazuje nawet na liczbę 40 tys. ofiar uzależnienia.

- Dopiero gdy ta liczba zacznie spadać, będę spokojniejszy, że w polityce i stosunku do alkoholu zachodzą mądre zmiany - kwituje.

Młodzi pokochali trend NoLo

Młodzi piją mniej między innymi pod wpływem trendu NoLo (No/Low alcohol). Brzózka ocenia go bardzo dobrze. - Najtrudniej jest wykreować modę na pozytywny kierunek - mówi.

Według eksperta zaczęło się już w okolicach pandemii COVID-19. Młodzi zobaczyli, że mogą dobrze się bawić bez alkoholu.

- Z kolei osoby, które już wcześniej piły i chowały małpki po kieszeniach, po zamknięciu w domach po prostu "popłynęły", a z tego stanu trudno wyjść - podkreśla Brzózka.

W jego ocenie przed pandemią, pod względem spożycia alkoholu, znajdowaliśmy się "na poziomie modelu radzieckiego, w którym rozpoczyna się degradacja narodu". Na szczęście wychodzimy z tego modelu.

- Są jednak jeszcze grupy ludzi 40+, 50+, które piją dużo i długo. Ich zachowań i przyzwyczajeń już nie zmienimy - uważa ekspert.

Rozwiązaniem mogłoby być podniesienie minimalnych cen alkoholu, co zrobiono w Szkocji.

- Okazało się, że w grupach wykluczonych spożycie gwałtownie spadło, a średnia oczekiwana długość życia w grupie ponoszącej dotąd największe straty i śmiertelność wydłużyła się - mówi Brzózka.

Anna Nicz (anna.nicz@firma.interia.pl)

Dagmara Pakuła (dagmara.pakula@firma.interia.pl)

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