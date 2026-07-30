W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące treści publikowanych przez podmioty związane z Gromda Fight Club po analizie materiałów z mediów społecznościowych.

Według prokuratury analiza ujawniła obecność treści o charakterze radykalnie ksenofobicznym i rasistowskim, skierowanych przeciwko osobom narodowości ukraińskiej oraz innym grupom etnicznym i rasowym.

Organy ścigania badają możliwość publicznego nawoływania do przemocy, grożenia przemocą oraz publicznego znieważania osób na tle narodowościowym, etnicznym i rasowym w publikacjach pochodzących z kont GromdaTV na platformach X, YouTube i Facebook.

Oceniane działania mogą podlegać karom przewidzianym w art. 119 par. 1 i art. 126a Kodeksu karnego, które dotyczą przestępstw z nienawiści oraz ich publicznego pochwalania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jeszcze przed wszczęciem postępowania przeprowadzono czynności sprawdzające. Obejmowały one analizę ogólnodostępnych materiałów publikowanych przez osoby związane z Gromda Fight Club w środkach masowego przekazu.

Zdaniem prokuratury wyniki tej analizy wskazują, że publikowane treści mają "radykalnie ksenofobiczny i rasistowski charakter". Według śledczych przekaz był skierowany przede wszystkim przeciwko osobom narodowości ukraińskiej, przedstawicielom innych ras oraz imigrantom z krajów Afryki i Azji.

Gromda Fight Club. Prokuratura: Masa nienawistnych wpisów

Gromda Fight Club w publikowanych wpisach "wyrażała przekonanie o potrzebie przełamania monopolu państwa na używanie przemocy". Prokuratura oceniła również, że poszczególne wypowiedzi mogą odpowiadać znamionom publicznego nawoływania do stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, etnicznej i wyznaniowej, pochwalania takiej przemocy, grożenia jej stosowaniem, nawoływania do nienawiści oraz znieważania osób i grup ludności z tych powodów.

Charakter i sposób przygotowania publikowanych materiałów uzasadniają zbadanie, czy mogło dojść do propagowania ideologii ekstremistycznej, rozumianej jako nawołująca do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie, 29 lipca 2026 roku wszczęto śledztwo dotyczące publikacji zamieszczanych w okresie od 25 maja 2025 roku do 25 lipca 2026 roku. Postępowanie dotyczy działań podejmowanych "w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru".

Prokuratura analizuje wpisy Gromda Fight Club

Śledczy badają również wątek publicznego pochwalania przemocy przez członków Gromda Fight Club, grożenia jej użyciem oraz publicznego znieważania osób i grup ludności ze względu na ich przynależność narodową, etniczną i rasową.

Przedmiotem postępowania są wpisy tekstowe, grafiki i nagrania wideo publikowane za pośrednictwem kont użytkownika GromdaTV w serwisie X, Gromda w serwisie YouTube oraz konta "Gromda" w serwisie Facebook.

Art. 119 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczący stosowania przemocy lub groźby bezprawnej z powodów narodowościowych, rasowych lub wyznaniowych, przewiduje karę od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Taki sam wymiar kary przewidziano za czyn określony w art. 126a kk, dotyczący publicznego nawoływania do przestępstw z nienawiści lub ich publicznego pochwalania.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie podkreśliła, że jest jedną z jednostek wyznaczonych rozporządzeniem ministra sprawiedliwości do prowadzenia postępowań dotyczących przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Do jej zadań należy prowadzenie najpoważniejszych spraw tego rodzaju, organizowanie szkoleń z tej tematyki oraz analiza zakończonych postępowań prowadzonych przez prokuratury rejonowe z całego kraju.

Wrocław. Brutalne pobicie pary z Ukrainy

Do pobicia obywateli Ukrainy doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka KMP we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Podejrzewani o to przestępstwo Tomasz M. i Adam C. zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Według "Gazety Wyborczej" Adam C., ps. Cycu, to gangster z więzienną przeszłością i bokser, związany z federacją Gromda organizującą walki na gołe pięści.





Gawkowski w "Graffiti" o porannych alarmach: Żyjemy w sytuacji kryzysowej Polsat News