Noc Muzeów 2023 w większości miast wypada w ten weekend, czyli w nocy z soboty na niedzielę. Noc Muzeów to noc z 13 na 14 maja. Warto sobie ten czas dobrze zaplanować, bo atrakcje dla zwiedzających przygotowały nie tylko muzea. Otwarte będą również wystawy, instytucje publiczne, centra nauki i sztuki, a nawet niektóre ambasady. Ekspozycjom będą towarzyszyły niezwykłe pokazy multimedialne, warsztaty, planowane są wycieczki z przewodnikami i przejażdżki zabytkowymi pojazdami. Tej nocy nie ma co spać.

Reklama

Noc Muzeów 2023. Czym jest i na czym polega? Wyjaśniamy

Noc Muzeów 2023 to 19. edycja tej imprezy w Polsce. Polega ona na tym, że w wybraną majową noc można zwiedzać wystawy, centra nauki i muzea za darmo lub prawie za darmo.



Na zwiedzaniu jednak się nie kończy, gdyż większość placówek przygotowuje na tę noc nie tylko wyjątkowe ekspozycje, ale również dodatkowe atrakcje. Są to rekonstrukcje bitew, pokazy 3D, warsztaty i to nie tylko historyczne czy pokazy filmów.

Każdego roku do akcji włącza się coraz więcej placówek, w tym roku w samej Warszawie będzie ich 270. Dla porównania, w zeszłym roku było ich 202. Dodatkowo podczas imprezy muzea decydują się na pokazanie wyjątkowych eksponatów, zazwyczaj niedostępnych.



Jest jak u Wisławy Szymborskiej - "nie ma dwóch podobnych nocy". Wszystkie placówki starają się każdego roku przyciągnąć zwiedzających innymi atrakcjami. Warto więc w Noc Muzeów 2023 odwiedzić nawet te miejsca, w których byliśmy w ubiegłym roku.

Gdzie szukać informacji na temat Nocy Muzeów 2023?

W Noc Muzeów atrakcji jest co niemiara i czasem można się w nich zgubić. Najlepiej dokładnie zaplanować sobie zwiedzanie rezerwując również czas na stanie w kolejkach. Te czasem potrafią zająć nawet kilka godzin.

Gdzie szukać informacji na temat wydarzeń przygotowanych na Noc Muzeów 2023? Najlepiej na stronach miast oraz instytucji, które chcemy odwiedzić.



Czytaj też: Jak zginął Kennedy? Amerykanie nie wierzą w oficjalną wersję

Tam też będą dokładne harmonogramy warsztatów, pokazów i przejażdżek. Niektóre miasta uruchamiają z tej okazji oddzielne strony internetowe. Warto tam zaglądać, bo niektóre instytucje mogą sobie pozwolić na ograniczoną liczbę gości, a w innych trzeba zawczasu rezerwować bilety i miejsca.

Innym źródłem informacji są strony poszczególnych placówek oraz ich profile w mediach społecznościowych. Tak zrobiła m.in. Warszawa.



Noc Muzeów 2023 - atrakcje w Warszawie

Do Warszawy każdego roku na Noc Muzeów przyjeżdżają zwiedzający z całej Polski. Nic dziwnego, w tym czasie można odwiedzić wiele muzeów i placówek w stolicy, a przy okazji obejrzeć wiele wydarzeń przygotowanych specjalnie na tę okazję.

W tym roku w Warszawie odbędzie się 270 imprez. Oprócz najpopularniejszych muzeów i Centrum Nauki Kopernik, stolica przygotowuje też nietypowe atrakcje:

zwiedzanie podziemnych, stuletnich sieci kanalizacyjnych ;

; zwiedzanie Willi Żabińskich na terenie warszawskiego ZOO ;

; zwiedzanie nowo otwartej Ambasady Islandii ;

; "Sąsiedzka herbatka" - escape room w Kamienicy Artystycznej w Cebtrum Myśli Jana Pawła II;

pokaz filmów Charliego Chaplina w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski;

nocne zwiedzanie kaplic grobowych na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Tej nocy również w Muzeum Polin, w Narodowym czy w Teatrze Polskim będzie okazja, aby obejrzeć eksponaty i zajrzeć w zakamarki zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających.

Zdjęcie Noc Muzeów w Gdańsku. / Karol Makurat/REPORTER / East News

Jakie atrakcje przygotowały inne miasta w Polsce?

Imprezy, pokazy i wystawy z okazji Nocy Muzeów 2023 przygotowały prawie wszystkie miasta i miasteczka w Polsce. Może więc warto wybrać się do któregoś z nich na wycieczkę. Oto najciekawsze z atrakcji w kilku większych miastach:

Gdańsk : Muzeum II Wojny Światowej - pokazy również na Westerplatte; Mała Zbrojownia - pokaz wykonywania odlewów ; Brama Wyżynna - zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków;

: - pokazy również na Westerplatte; Mała Zbrojownia - ; Brama Wyżynna - zwiedzanie niedostępnych na co dzień zakamarków; Kraków : miasto zaplanowało atrakcje na 19. maja, żeby umożliwić zwiedzającym wizyty w muzeach w innych miastach. Czynne będą Muzeum Etnograficzne, Muzeum Archeologiczne, które proponuje zwiedzanie podziemi kościoła św. Wojciecha , Dom Esterki, gdzie będzie można popróbować haftu;

: miasto zaplanowało atrakcje na 19. maja, żeby umożliwić zwiedzającym wizyty w muzeach w innych miastach. Czynne będą Muzeum Etnograficzne, Muzeum Archeologiczne, które proponuje , Dom Esterki, gdzie będzie można popróbować haftu; Łódź : Centralne Muzeum Włókiennictwa - zwiedzanie z mistrzem obsługi maszyn włókienniczych; Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu rodziny Poznańskich - tu będzie można nie tylko zwiedzać, ale i dzielić się pomysłami na to, co umieścić w Kapsule Czasu ;

: Centralne Muzeum Włókiennictwa - zwiedzanie z mistrzem obsługi maszyn włókienniczych; Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu rodziny Poznańskich - tu będzie można nie tylko zwiedzać, ale i dzielić się pomysłami na to, ; Wrocław: tu również Noc Muzeów wypadnie 20 maja. Muzeum Pana Tadeusza - warsztaty kaligrafii; Krypty kościoła św. Wojciecha - czytanie sensoryczne trylogii husyckiej Sapkowskiego; Muzeum Medycyny Sądowej - pokaz narzędzi zbrodni i dokumentacja obrażeń ciałą, tylko dla dorosłych.

Atrakcji w Noc Muzeów 2023 będzie sporo, na szczęście nie wszystkie odbywają się w jedną noc. Poznań, Wrocław i Kraków postarały się, by nie wchodzić w drogę stolicy, Trójmiastu i innym ośrodkom.

Na przykład Poznań na Noc Muzeów 2023 zaprasza 20 maja. Będzie można wtedy odwiedzić choćby Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, gdzie będą pokazy makijażu scenicznego i produkcji peruk, Centrum Kultury Zamek, gdzie zobaczymy pokaz o tajemnicach kosmosu, albo dziedziniec Uniwersytetu Artystycznego, który przygotowuje mappingi, pokazy multimedialne i koncerty.

Czytaj też:

Jaka pogoda na lato 2023? Są już pierwsze prognozy

Oddała telefon do naprawy. Z konta zniknęło 400 tys. złotych

Spada liczba ofert pracy. Czy to zapowiedź problemów?