Sławomir Cenckiewicz i Michał Rachoń w ostatnim odcinku serialu "Reset" pokazali niepublikowane wcześniej stenogramy rozmowy Donalda Tuska z ówczesnym amerykańskim prezydentem Georg'em W. Bushem.

Ujawniono stenogram. Wiemy, o czym Tusk rozmawiał z Bushem

Do spotkania polityków doszło w marcu 2008 r. w Waszyngtonie. Jednym z tematów rozmów była budowa amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce.

- Panie prezydencie, jako premier Polski czuję przede wszystkim pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo własnego kraju - podkreślał Tusk. - Nie chodzi o to, czy jestem 'za' czy 'przeciw' systemowi obrony rakietowej. Nie wiem dużo na temat rakiet. Czuję natomiast odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. Wy podjęliście kilka strategicznych decyzji po 11 września i my was wspieraliśmy - dodawał.

- Panie prezydencie, jesteśmy z tego samego pokolenia. Wciąż mamy blizny po II wojnie światowej. 11 września 2001 r. był "wczoraj", ale 1939 r. był "przedwczoraj". Polska była w stanie wojny przez sześć lat, dłużej niż jakikolwiek inny naród. Każdego dnia liczba zabitych w Polsce była taka sama jak liczba zabitych 11 września. Dzisiaj, kiedy proponujecie współpracę i wskazujecie na nadchodzące zagrożenie z Iranu, dobrze jest zrozumieć, że zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, to nie tylko te związane z zagrożeniami po 11 września - wskazywał Donald Tusk.

- Powiem jeszcze jedną rzecz, której nie powiem publicznie. Kiedy byłem w Rosji, doprowadziłem do odmrożenia stosunków. Tego właśnie chcieliśmy. To jednak coś kosztowało. Nie było to łatwe zadanie. I wszystko było w porządku, dopóki nie poruszyliśmy tematu obrony przeciwrakietowej. Wiesz, co powiedział Putin? Nagle stał się bardzo niespokojny, spojrzał mi w oczy i powiedział: "Ok, chcesz obrony przeciwrakietowej? Dobrze, ale następnego dnia skieruję moje rakiety z głowicami atomowymi na cele w Polsce" - dodał polski premier.