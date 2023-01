Polityczny motyw działania ochrony? Tak sugeruje Mateusz Majkut

W ocenie działaczy administracja dworca "nie chciała pozwolić na happening dotyczący polityki obecnie rządzących". - Nie odnotowałem, aby któryś pasażer zgłaszał ochronie coś na nasz temat. W chwili, gdy rozmawiamy nie mam wiedzy, by ktokolwiek z uczestników akcji prowadził ją na peronach, byliśmy tylko w hali głównej - zastrzega Mateusz Majkut.

Aktywiści nie wykluczają, że podejmą kolejne, podobne działania nawiązujące do droższych podróży w PKP Intercity. - Widać pozytywny odzew. Chcemy też zebrać podpisy pod petycją do rządu, by rozważył nasze propozycje związane z cenami biletów. Skończmy z mitem, że bogaty kraj to taki, w którym każdy ma swój samochód. Nie, w bogatym kraju obywatel nie zastanawia się, czy kupić leki, czy ogrzać mieszkanie - podsumowuje.