W skrócie Niemal 40 proc. Polaków uważa, że politycy Rozwoju Plus nie wrócą do PiS przed wyborami w 2027 roku.

Niewiele mniej badanych ankietowanych sądzi, że frakcja Mateusza Morawieckiego wróci do szeregów PiS przed wyborami.

Mateusz Morawiecki w połowie listopada wykluczył możliwość stworzenia wspólnej listy wyborczej z Prawem i Sprawiedliwością.

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"Czy uważasz, że Mateusz Morawiecki i jego frakcja przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. wrócą do PiS" - takie pytanie zadano ankietowanym w sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie Onetu.

Najwięcej Polaków uważa, że do powrotu nie dojdzie. Takiego zdania jest 39,2 proc. Jednak odpowiedź pozytywną wyraziło niewiele mniej osób - 34,3 proc. Znaczny jest również odsetek tych, którzy nie mają zdania na ten temat. Wynosi on 26,4 proc.

Rozłam w PiS. Możliwe porozumienie przed wyborami

W lipcu w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim zostali wyrzuceni z partii i utworzyli własny klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. Od tego czasu wielokrotnie dochodziło między nimi a byłą partią do napięć.

Sondaże poparcia dla partii wskazują jednak, że Rozwój Plus balansuje na granicy progu wyborczego. Jednocześnie ugrupowania prawicowe mają największe szanse na zwycięstwo razem. Dlatego też PiS zabiega m.in. o utworzenie wspólnej prawicowej listy w wyborach do Senatu oraz przygotowuje grunt pod koalicję w Sejmie z Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Niewykluczone, że w razie dostania się do Sejmu również posłowie Rozwoju Plus mieliby decydujące znaczenie, w kwestii formowanie większości parlamentarnej. W połowie listopada Mateusz Morawiecki zaprzeczył jednak możliwości wspólnej listy z PiS. - Idziemy do wyborów sami - mówił wówczas.



