Pojazdy wojskowe wyjadą na polskie drogi. Dowództwo armii ostrzega
Od 23 września do pierwszej połowy października 2025 r. na drogach niemal całego kraju będzie można zaobserwować wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Ma to związek z powrotem żołnierzy i sprzętu do jednostek po ćwiczeniach Żelazny Obrońca-25. Wojskowe pojazdy pojawią się w większości województw. Armia podała wytyczne dla kierowców, jak zachowywać się w przypadku spotkania wojskowego konwoju.
W skrócie
- Żołnierze i sprzęt wojskowy będą wracać z ćwiczeń Żelazny Obrońca-25, dlatego na drogach przez kilka tygodni utrzyma się wzmożony ruch wojskowych konwojów.
- Kolumny wojskowych pojazdów, eskortowane przez Żandarmerię i policję, będą jeździły po drogach krajowych, ekspresowych i autostradach niemal we wszystkich województwach.
- Dowództwo przekazało zasady, jak powinni zachowywać się kierowcy podczas spotkania z kolumną wojskową oraz wyjaśniło cel i zakres samych manewrów.
"Podobnie jak podczas przemarszów na ćwiczenia, także i teraz przejazdy kolumn stanowią element szkolenia. Przejazdy zostaną zorganizowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na bieżący ruch" - informuje Dowództwo Generalne w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.
Pojazdy wojskowe pojawią się na drogach w większości województw. Przejadą zarówno po drogach krajowych, jak i trasach ekspresowych i autostradach.
Ćwiczenia Żelazny Obrońca-25. Wojskowe pojazdy na drogach. Kolumny nawet 20 aut
Armia informuje, że kolumny jadące po drogach publicznych będą "eskortowane i zabezpieczane" m.in. przez Żandarmerię Wojskową czy policję. Maksymalnie w jednej kolumnie znajdzie się 20 pojazdów.
Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Jeśli liczy ona co najmniej sześć pojazdów, na jej początku i końcu jedzie pojazd oznaczony pomarańczową tablicą z piktogramem trzech ciężarówek.
"Wszystkie pojazdy wojskowe poruszają się z włączonymi światłami mijania lub drogowymi" - poinformowano.
Wojskowe pojazdy na drogach. Jak muszą zachować się kierowcy?
Dowództwo opublikowało zbiór "zasad dla kierowców cywilnych":
- kolumny stosują się do przepisów ruchu drogowego (z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych),
- wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, jednak manewr musi być wykonany w sposób płynny i nieprzerwany,
- jeżdżenie pomiędzy pojazdy kolumny jest zabronione,
- prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd,
- apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.
Żelazny Obrońca-25. Odpowiedź na manewry za wschodnią granicą
"Żelazny Obrońca" to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. Działania oficjalne rozpoczęły się 1 września. Zgodnie z zapowiedzią w manewrach maiło wziąć udział 30 tys. żołnierzy, a działania prowadzone były na lądzie, morzu i w powietrzu.
Jak informował Sztab Generalny, ćwiczenia prowadzono m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami.
"W działaniach taktycznych wykorzystywane będą również nowe platformy rażenia i rozpoznania oraz praktyczne wdrażanie wniosków z działań wojsk w Ukrainie. Kluczowe znaczenie będzie mieć integracja działań na lądzie, w powietrzu, na morzu oraz w cyberprzestrzeni, co bezpośrednio przekłada się na wzrost potencjału odstraszania i zdolności operacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego" - informował Sztab Generalny przed rozpoczęciem manewrów.