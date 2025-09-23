W skrócie Żołnierze i sprzęt wojskowy będą wracać z ćwiczeń Żelazny Obrońca-25, dlatego na drogach przez kilka tygodni utrzyma się wzmożony ruch wojskowych konwojów.

Kolumny wojskowych pojazdów, eskortowane przez Żandarmerię i policję, będą jeździły po drogach krajowych, ekspresowych i autostradach niemal we wszystkich województwach.

Dowództwo przekazało zasady, jak powinni zachowywać się kierowcy podczas spotkania z kolumną wojskową oraz wyjaśniło cel i zakres samych manewrów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Podobnie jak podczas przemarszów na ćwiczenia, także i teraz przejazdy kolumn stanowią element szkolenia. Przejazdy zostaną zorganizowane tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na bieżący ruch" - informuje Dowództwo Generalne w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Pojazdy wojskowe pojawią się na drogach w większości województw. Przejadą zarówno po drogach krajowych, jak i trasach ekspresowych i autostradach.

Ćwiczenia Żelazny Obrońca-25. Wojskowe pojazdy na drogach. Kolumny nawet 20 aut

Armia informuje, że kolumny jadące po drogach publicznych będą "eskortowane i zabezpieczane" m.in. przez Żandarmerię Wojskową czy policję. Maksymalnie w jednej kolumnie znajdzie się 20 pojazdów.

Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów. Jeśli liczy ona co najmniej sześć pojazdów, na jej początku i końcu jedzie pojazd oznaczony pomarańczową tablicą z piktogramem trzech ciężarówek.

"Wszystkie pojazdy wojskowe poruszają się z włączonymi światłami mijania lub drogowymi" - poinformowano.

Wojskowe pojazdy na drogach. Jak muszą zachować się kierowcy?

Dowództwo opublikowało zbiór "zasad dla kierowców cywilnych":

kolumny stosują się do przepisów ruchu drogowego (z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych),

wyprzedzanie kolumn jest dozwolon e, jednak manewr musi być wykonany w sposób płynny i nieprzerwany,

jeżdżenie pomiędzy pojazdy kolumny jest zabronione,

prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd,

apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających przejazd oraz dbanie o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu.

Żelazny Obrońca-25. Odpowiedź na manewry za wschodnią granicą

"Żelazny Obrońca" to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. Działania oficjalne rozpoczęły się 1 września. Zgodnie z zapowiedzią w manewrach maiło wziąć udział 30 tys. żołnierzy, a działania prowadzone były na lądzie, morzu i w powietrzu.

Jak informował Sztab Generalny, ćwiczenia prowadzono m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami.

"W działaniach taktycznych wykorzystywane będą również nowe platformy rażenia i rozpoznania oraz praktyczne wdrażanie wniosków z działań wojsk w Ukrainie. Kluczowe znaczenie będzie mieć integracja działań na lądzie, w powietrzu, na morzu oraz w cyberprzestrzeni, co bezpośrednio przekłada się na wzrost potencjału odstraszania i zdolności operacyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego" - informował Sztab Generalny przed rozpoczęciem manewrów.

Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzji Polsat News