Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi gwałtownymi burzami z intensywnymi opadami deszczu. Eksperci ostrzegają przed możliwymi podtopieniami.

Alert RCB: Burze z wichurami do prawie 100 km/h

"Uwaga! Dziś (15.09) możliwe burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - komunikaty tej treści otrzymały osoby przebywające na terenie województw:

lubuskiego ;

południowych powiatach zachodniopomorskiego ;

zachodniej połowie wielkopolskiego.

Na tych terenach burze przyniosą intensywne opady oraz niebezpieczny grad i bardzo silny wiatr. Przed tym samym zagrożeniem ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który dla tej samej części Polski wydał pomarańczowe alerty drugiego stopnia.

Synoptycy IMGW ostrzegają, że w trakcie burz na zachodzie miejscami suma opadów sięgnie 20-25 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może dochodzić do gradobicia. Burzom towarzyszyć też będą silne podmuchy wiatru o prędkości do 95 km/h.

Z powodu burz obowiązują również alerty pierwszego stopnia, obejmujące pozostałą część Wielkopolski, południową część Pomorza Zachodniego i Pomorza oraz województwa kujawsko-pomorskie, zachodnią część warmińsko-mazurskiego, południowe powiaty śląskiego oraz większość małopolskiego (bez krańców północnych).

Alert RCB. Jak przygotować się na burze

RCB zaleca, by wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB: Co to jest i kiedy są wydawane

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

