"Zapowiada się bardzo przyjemny, ciepły październikowy piątek!" - czytamy w najnowszej prognozie pogody udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wciąż będzie ciepło, ale lokalnie wieczorem może popadać słaby deszcz.

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Borchert trzyma się mocno. Na zachodzie nieco odpuści

Za pogodę wciąż będzie odpowiadać rozległy wyż Borchert, więc w ciągu dnia przeważnie będzie pogodnie i spokojnie, tak jak od początku tygodnia. Z czasem więcej chmur pojawi się na północnym zachodzie i zachodnich krańcach Polski - tam pod koniec dnia może pokropić.

W pierwszych godzinach dnia miejscami pojawiły się mgły. W Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej z tego powodu widzialność spadła poniżej 200 metrów, jednak tamtejsze mgły nie utrzymają się długo. Także miejscami na wschodzie mgły mogą ograniczać widzialność do 400 metrów.

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Cały czas będzie ciepło - w zdecydowanej większości kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie miejscami na północnym zachodzie lokalnie na północy i na terenach podgórskich, gdzie synoptycy prognozują 17-19 stopni.

Przez cały piątek będzie ciepło, jak na październik - niemal wszędzie będzie co najmniej 20 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Dzięki temu, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, temperatura odczuwalna nie powinna się znacząco różnić od tej odnotowanej na termometrach. Mocniej powieje tylko miejscami, głównie na Wybrzeżu i na terenach podgórskich Sudetów.

Pogoda pogorszy się na zachodzie. W nocy przymrozki i kolejne mgły

Wyżowa pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm "od rana do wieczora niemal w całym kraju" - podkreśla IMGW w prognozie. Tylko na zachodnim skraju Polski po południu, kiedy pojawi się więcej chmur i z czasem przelotny deszcz, korzystne warunki osłabną do obojętnych.

Korzystne warunki utrzymają się przez cały piątek w niemal wszystkich regionach. Tylko wieczorem na zachodzie zmienią się na obojętne IMGW materiał zewnętrzny

Po zmroku powtórzy się typowy od kilku dni schemat pogodowy. Temperatury szybko spadną i w nocy z piątku na sobotę przeważnie będzie od 4 do 8 st. C. Lokalnie w kotlinach karpackich możliwe będą przymrozki do około -2 stopni.

Wrócą gęste mgły, na które w nocy trzeba będzie uważać zwłąszcza na zachodzie i północnym zachodzie, a także w kotlinach górskich i rzecznych dolinach. Mogą ograniczać widzialność do około 200 metrów.

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