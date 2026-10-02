Pojawią się pierwsze oznaki pogodowych zmian. Zanotujemy je na zachodzie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Złota polska jesień trwa, ale po raz pierwszy od wielu dni pojawią się rysy. Wieczorem na zachodzie może popadać słaby deszcz, którego dawno w Polsce nie notowaliśmy. Przez większość dnia jednak będzie bardzo przyjemnie, słonecznie i ciepło.

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Pogoda w piątek będzie ciepła i spokojna. Tylko na zachodnich krańcach wieczorem zacznie się chmurzyć i słabo popada
Pogoda w piątek, dzięki wyżowi Borchert, będzie słoneczna i spokojna prawie wszędzie. Lokalnie na zachodzie wieczorem się zachmurzy i tam może pokropićCezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Zapowiada się bardzo przyjemny, ciepły październikowy piątek!" - czytamy w najnowszej prognozie pogody udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wciąż będzie ciepło, ale lokalnie wieczorem może popadać słaby deszcz.

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Borchert trzyma się mocno. Na zachodzie nieco odpuści

Za pogodę wciąż będzie odpowiadać rozległy wyż Borchert, więc w ciągu dnia przeważnie będzie pogodnie i spokojnie, tak jak od początku tygodnia. Z czasem więcej chmur pojawi się na północnym zachodzie i zachodnich krańcach Polski - tam pod koniec dnia może pokropić.

W pierwszych godzinach dnia miejscami pojawiły się mgły. W Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej z tego powodu widzialność spadła poniżej 200 metrów, jednak tamtejsze mgły nie utrzymają się długo. Także miejscami na wschodzie mgły mogą ograniczać widzialność do 400 metrów.

Cały czas będzie ciepło - w zdecydowanej większości kraju od 20 do 23 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie miejscami na północnym zachodzie lokalnie na północy i na terenach podgórskich, gdzie synoptycy prognozują 17-19 stopni.

Mapa Polski z widocznymi anomaliami temperatury, gdzie większość kraju pokrywa intensywny odcień pomarańczowego i czerwonego, wskazujący na wyraźnie podwyższone temperatury względem normy, szczególnie w centralnej i południowej części kraju.
Przez cały piątek będzie ciepło, jak na październik - niemal wszędzie będzie co najmniej 20 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Dzięki temu, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, temperatura odczuwalna nie powinna się znacząco różnić od tej odnotowanej na termometrach. Mocniej powieje tylko miejscami, głównie na Wybrzeżu i na terenach podgórskich Sudetów.

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Jakub Wojciechowski

Pogoda pogorszy się na zachodzie. W nocy przymrozki i kolejne mgły

Wyżowa pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm "od rana do wieczora niemal w całym kraju" - podkreśla IMGW w prognozie. Tylko na zachodnim skraju Polski po południu, kiedy pojawi się więcej chmur i z czasem przelotny deszcz, korzystne warunki osłabną do obojętnych.

Mapa Polski z oznaczeniami warunków biometu na dzień 2 października 2026, większość kraju w kolorze zielonym oznaczającym korzystny biomet, wybrzeże oraz południowy pas graniczny wyróżnione kolorem szarym jako obszary niekorzystne lub neutralne.
Korzystne warunki utrzymają się przez cały piątek w niemal wszystkich regionach. Tylko wieczorem na zachodzie zmienią się na obojętneIMGWmateriał zewnętrzny

Po zmroku powtórzy się typowy od kilku dni schemat pogodowy. Temperatury szybko spadną i w nocy z piątku na sobotę przeważnie będzie od 4 do 8 st. C. Lokalnie w kotlinach karpackich możliwe będą przymrozki do około -2 stopni.

Wrócą gęste mgły, na które w nocy trzeba będzie uważać zwłąszcza na zachodzie i północnym zachodzie, a także w kotlinach górskich i rzecznych dolinach. Mogą ograniczać widzialność do około 200 metrów.

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