Pojawią się dwa niebezpieczne zjawiska. Do ich nadejścia zostały godziny

Jakub Wojciechowski

Jak tylko zajdzie słońce, nadejdą mrozy. Opanują zachodnią i południową Polskę, przynosząc miejscami poniżej -5 stopni przy gruncie. Na północy z kolei wrócą gęste mgły, przez które nie będzie widać dalej niż na 200 metrów. Z powodu tych dwóch zjawisk w 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wejdą one w życie w ciągu najbliższych godzin.

Przymrozki na tle słonecznego nieba. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano w wielu województwach
Przymrozki najbliższej nocy opanują całą zachodnią i dużą część południowej Polski. Na gęste mgły trzeba uważać na północy

Od kilku dni pogoda jest bardzo spokojna i nie daje powodów do większego niepokoju. Najbliższa noc jednak przyniesie do wielu województw nieprzyjemne przymrozki oraz lokalne mgły. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wejdą w życie wieczorem i utrzymają przez całą noc.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Niedługo poczujemy mróz. Wystąpi w 10 województwach

Pogodę w Polsce obecnie kształtuje rozległy wyż Lukas. To z jednej strony oznacza słoneczną, spokojną i suchą aurę, ale z drugiej również spory spadek temperatury w nocy. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie.

Po zmroku w wielu miejscach zanotujemy przymrozki. Najbardziej trzeba będzie na nie uważać w zachodniej i południowej Polsce.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3, przy gruncie do -6 st. C" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z tym zjawiskiem objęły następujące województwa:

  • zachodniopomorskie;
  • pomorskie;
  • powiaty elbląski i braniewski w warmińsko-mazurskim;
  • lubuskie;
  • wielkopolskie;
  • dolnośląskie;
  • opolskie;
  • śląskie (bez krańców południowych);
  • północną część małopolskiego;
  • północną połowę podkarpackiego.

Ostrzeżenia na tych terenach wejdą w życie o godz. 21:00 i pozostaną w mocy do godz. 8:00 w czwartek.

To jedno z dwóch zagrożeń pogodowych, jakie wystąpią po zmroku. Kolejnym są gęste mgły, które opanują część terenów na północy kraju.

    W nocy trzeba uważać. Mgły nie tylko ograniczą widzualność

    Po południu i wieczorem zachmurzenie wciąż będzie małe i umiarkowane, jednak nad część Pomorza i nie tylko nadciągną gęste kłęby mgły. Trzeba będzie na nie uważać w rejonie Zatoki Gdańskiej i Żuław Wiślanych.

    "Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące" - ostrzega IMGW. Ostrzeżenie dotyczące gęstych mgieł objęło następujące tereny:

    • w województwie pomorskim powiaty: pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski, tczewski, malborski, sztumski i kwidzyński;
    • w województwie warmińsko-mazurskim powiaty: elbląski, Elbląg, braniewski, iławski, ostródzki, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski.

    Powyższe ostrzeżenia w niektórych miejscach utrzymywały się od środy rano, a w innych zaczną obowiązywać od godz. 21:00. Pozostaną aktywne do godz. 9:00 i 10:00 w czwartek.

