Pojawią się dwa niebezpieczne zjawiska. Do ich nadejścia zostały godziny
Jak tylko zajdzie słońce, nadejdą mrozy. Opanują zachodnią i południową Polskę, przynosząc miejscami poniżej -5 stopni przy gruncie. Na północy z kolei wrócą gęste mgły, przez które nie będzie widać dalej niż na 200 metrów. Z powodu tych dwóch zjawisk w 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wejdą one w życie w ciągu najbliższych godzin.
Od kilku dni pogoda jest bardzo spokojna i nie daje powodów do większego niepokoju. Najbliższa noc jednak przyniesie do wielu województw nieprzyjemne przymrozki oraz lokalne mgły. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wejdą w życie wieczorem i utrzymają przez całą noc.
Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia
Niedługo poczujemy mróz. Wystąpi w 10 województwach
Pogodę w Polsce obecnie kształtuje rozległy wyż Lukas. To z jednej strony oznacza słoneczną, spokojną i suchą aurę, ale z drugiej również spory spadek temperatury w nocy. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie.
Po zmroku w wielu miejscach zanotujemy przymrozki. Najbardziej trzeba będzie na nie uważać w zachodniej i południowej Polsce.
"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3, przy gruncie do -6 st. C" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z tym zjawiskiem objęły następujące województwa:
- zachodniopomorskie;
- pomorskie;
- powiaty elbląski i braniewski w warmińsko-mazurskim;
- lubuskie;
- wielkopolskie;
- dolnośląskie;
- opolskie;
- śląskie (bez krańców południowych);
- północną część małopolskiego;
- północną połowę podkarpackiego.
Ostrzeżenia na tych terenach wejdą w życie o godz. 21:00 i pozostaną w mocy do godz. 8:00 w czwartek.
To jedno z dwóch zagrożeń pogodowych, jakie wystąpią po zmroku. Kolejnym są gęste mgły, które opanują część terenów na północy kraju.
W nocy trzeba uważać. Mgły nie tylko ograniczą widzualność
Po południu i wieczorem zachmurzenie wciąż będzie małe i umiarkowane, jednak nad część Pomorza i nie tylko nadciągną gęste kłęby mgły. Trzeba będzie na nie uważać w rejonie Zatoki Gdańskiej i Żuław Wiślanych.
"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące" - ostrzega IMGW. Ostrzeżenie dotyczące gęstych mgieł objęło następujące tereny:
- w województwie pomorskim powiaty: pucki, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdański, nowodworski, tczewski, malborski, sztumski i kwidzyński;
- w województwie warmińsko-mazurskim powiaty: elbląski, Elbląg, braniewski, iławski, ostródzki, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski.
Powyższe ostrzeżenia w niektórych miejscach utrzymywały się od środy rano, a w innych zaczną obowiązywać od godz. 21:00. Pozostaną aktywne do godz. 9:00 i 10:00 w czwartek.
-----