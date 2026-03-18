Od kilku dni pogoda jest bardzo spokojna i nie daje powodów do większego niepokoju. Najbliższa noc jednak przyniesie do wielu województw nieprzyjemne przymrozki oraz lokalne mgły. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Wejdą w życie wieczorem i utrzymają przez całą noc.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Niedługo poczujemy mróz. Wystąpi w 10 województwach

Pogodę w Polsce obecnie kształtuje rozległy wyż Lukas. To z jednej strony oznacza słoneczną, spokojną i suchą aurę, ale z drugiej również spory spadek temperatury w nocy. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie.

Po zmroku w wielu miejscach zanotujemy przymrozki. Najbardziej trzeba będzie na nie uważać w zachodniej i południowej Polsce.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3, przy gruncie do -6 st. C" - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z tym zjawiskiem objęły następujące województwa:

zachodniopomorskie ;

pomorskie ;

powiaty elbląski i braniewski w warmińsko - mazurskim ;

lubuskie ;

wielkopolskie ;

dolnośląskie ;

opolskie ;

śląskie (bez krańców południowych);

północną część małopolskiego ;

północną połowę podkarpackiego.

Rozwiń

Ostrzeżenia na tych terenach wejdą w życie o godz. 21:00 i pozostaną w mocy do godz. 8:00 w czwartek.

To jedno z dwóch zagrożeń pogodowych, jakie wystąpią po zmroku. Kolejnym są gęste mgły, które opanują część terenów na północy kraju.

W nocy trzeba uważać. Mgły nie tylko ograniczą widzualność

Po południu i wieczorem zachmurzenie wciąż będzie małe i umiarkowane, jednak nad część Pomorza i nie tylko nadciągną gęste kłęby mgły. Trzeba będzie na nie uważać w rejonie Zatoki Gdańskiej i Żuław Wiślanych.

"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące" - ostrzega IMGW. Ostrzeżenie dotyczące gęstych mgieł objęło następujące tereny:

w województwie pomorskim powiaty: pucki , Gdynia , Sopot , Gdańsk , gdański , nowodworski , tczewski , malborski , sztumski i kwidzyński ;

w województwie warmińsko-mazurskim powiaty: elbląski, Elbląg, braniewski, iławski, ostródzki, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski.

Powyższe ostrzeżenia w niektórych miejscach utrzymywały się od środy rano, a w innych zaczną obowiązywać od godz. 21:00. Pozostaną aktywne do godz. 9:00 i 10:00 w czwartek.

-----

