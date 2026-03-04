Pojawi się po zmroku i utrudni ruch. Ostrzegają przed groźnym zjawiskiem

Kiedy zajdzie słońce zrobi się nieprzyjemnie. Wieczorem i w nocy nastaną gęste mgły, przed którymi ostrzegają synoptycy. Widzialność miejscami może spaść poniżej 100 metrów, a w wielu miejscach może się zrobić ślisko. Ostrzeżenia przed tym zjawiskiem wydano dla sześciu województw.

Na drogach w zachodniej Polsce może się zrobić niebezpiecznie. Pojawią się gęste mgły, również osadzające szadź
IMGW wydał żółte ostrzeżenia dla pięciu województw w zachodniej Polsce. Tam w nocy mogą się pojawić gęste mgłyPrzemek Swiderski/REPORTER/IMGWmateriał zewnętrzny

Pogoda jest spokojna i łagodna, a w całym kraju panują dodatnie temperatury. Po zmroku jednak warunki szybko się pogorszą, głównie za sprawą gęstych mgieł, które pojawią się w wielu miejscach. Z tego powodu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Niebezpiecznie może być przez całą noc.

Mgły napłyną w nocy. Miejscami zrobi się ślisko

Wiosenna i przyjazna aura obecnie panuje w całej Polsce. Na południu temperatury przekraczają już 16 stopni - tak było między innymi w Rzeszowie, gdzie zanotowano 16,5 st. C. Po zmroku szybko jednak się ochłodzi.

W nocy ze środy na czwartek "w całym kraju" miejscami pojawią się mgły, które mogą miejscami ograniczać widzialność do 200, a nawet około 100 metrów - wynika z najnowszych prognoz IMGW.

Z tego powodu w środę po południu wydano nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia. Obejmują one województwa:

  • zachodniopomorskie;
  • zachodnią połowę pomorskiego;
  • lubuskie (bez powiatów na południowym zachodzie);
  • zachodnią część wielkopolskiego;
  • północne i południowe krańce dolnośląskiego;
  • zachodnie powiaty kujawsko-pomorskiego.

Tam gęsta mgła może nie tylko ograniczać widzialność poniżej 200 metrów, lecz również osadzać szadź i "powodować śliskość nawierzchni" - czytamy w komunikacie.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 22:00 i pozostaną w mocy do godz. 10:00 w czwartek.

Najbliższa noc może być mroźna niemal wszędzie: na południu i w centrum będzie -5, 3 st. C, a lokalnie w kotlinach karpackich nawet -8 stopni.

    Pogoda w trakcie dnia znacznie lepsza. Mrozów nie będzie

    Po wschodzie słońca aura będzie znacznie lepsza. W najbliższym czasie nie grożą nam opady deszczu, za to stopniowo będzie cię ocieplać w wielu miejscach. "Coraz więcej słońca i coraz wyższe temperatury" - podsumowują eksperci z IMWG nadchodzące dni.

    "Przed nami sporo słońca i spokojna aura" - podkreśla synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy IMGW w prognozie na najbliższe dni. Tak będzie za dnia, jednak "noce nadal ze spadkami temperatury poniżej zera stopni, lokalnie do -4 st. C" - podkreśla specjalistka.

    Na początku przyszłego tygodnia do Polski zacznie docierać kolejna fala ciepła, przynosząc temperatury nieznacznie wyższe niż w weekend. Na termometrach pojawią się wartości sięgające 15-16 stopni Celsjusza.

