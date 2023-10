Pogrzeb Wandy Półtawskiej odbędzie się w Krakowie . Uroczystości żałobne rozpoczną się we wtorek o godz. 13 w bazylice Mariackiej . Następnie, o godz. 16, zmarła zostanie pochowana na cmentarzu Salwatorskim .

Wanda Półtawska. Przyjaciółka Jana Pawła II. "Mój ekspert osobisty"

Tomasz Krzyżak, autor książki "Wanda Półtawska. Biografia z charakterem" (WAM, 2017), odpowiadając na to pytanie, cytuje samą bohaterkę: "Nie mierzyłam tego wpływu. Natomiast z całą pewnością miałam na niego wpływ, jako kobieta, na zupełnie nową rzeczywistość, bo on nie miał okazji mieć ani siostry, ani mamy - mama wcześnie zmarła - i dla niego świat kobiet był ciekawy, i on był zafascynowany kobiecością".