W skrócie Kancelaria Sejmu podała szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych posła Łukasza Litewki. Odbędą się one w środę w kościele św. Joachima w Sosnowcu i będą miały charakter państwowy.

Ostatnia część uroczystości na cmentarzu odbędzie się bez udziału mediów, zgodnie z wolą rodziny i prośbą Kancelarii Sejmu.

W poniedziałek Łukasz Litewka został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta. Podejrzany o spowodowanie wypadku przebywa w areszcie.

Kancelaria Sejmu podała szczegóły uroczystości pogrzebowych posła Łukasza Litewki. Państwowy pogrzeb odbędzie się w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Następnie poseł zostanie pochowany na cmentarzu przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.

"Uroczystość będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny" - podała Kancelaria Sejmu.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Znane szczegóły

Uroczystości będą transmitowane m.in. na kanale Sejmu w serwisie YouTube. Kancelaria zaznaczyła, że pochówek odbędzie się bez udziału mediów.

"Zgodnie z wolą Rodziny ostatnia część uroczystości na cmentarzu odbędzie się bez udziału mediów. Kancelaria Sejmu zwraca się z prośbą o uszanowanie tej decyzji. Nie są również przewidziane oficjalne przemówienia" - podała kancelaria.

"Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Leśkiewicz.

Śmierć Łukasza Litewki. Poseł został odznaczony przez prezydenta

Poseł Łukasz Litewka zginął tragicznie w czwartek na leśnej drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Poseł jechał na rowerze, gdy uderzył w niego kierowany przez 57-latka samochód osobowy nadjeżdżający z naprzeciwka. Polityk Lewicy zginął na miejscu.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował w sobotę, by zastosować wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku trzymiesięczny areszt, jednak warunkowo - mężczyzna może wyjść na wolność po uiszczeniu poręczenia w wys. 40 tys. zł.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej potwierdziła, że złoży zażalenie na decyzję sądu o warunkowości aresztu.

- Z uwagi na to, że postępowanie znajduje się w bardzo wstępnej fazie i nadal trwa intensywny proces gromadzenia dowodów, ten areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian.

