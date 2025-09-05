Pogrzeb Macieja "Slaba" Krakowiana. Tak pożegnali go żołnierze
Polscy żołnierze biorący udział w zagranicznych misjach wojskowych oddali hołd pilotowi myśliwca, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu. W dniu pogrzebu Macieja "Slaba" Krakowiana, w miejscach stacjonowania polskich wojskowych, opuszczono flagi do połowy masztu. W piątek Sztab Generalny Wojska Polskiego podał, że "Slab" został awansowany do stopnia podpułkownika.
W skrócie
- Polscy żołnierze oddali hołd pilotowi F-16, który zginął w katastrofie podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.
- Flagi wojskowe opuszczono do połowy masztu, a pogrzeb majora Krakowiana miał charakter prywatny na prośbę rodziny.
- Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej z udziałem utytułowanego pilota.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w dniu ceremonii pogrzebowej majora Macieja Krakowiana, żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi.
Pożegnali zmarłego pilota. "Na zawsze pozostanie w naszej pamięci"
Na znak szacunku i pamięci, polskie flagi zostały opuszczone do połowy masztu - przekazano.
"Major Maciej Krakowian na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - podkreślono. We wpisie zacytowano również fragment patriotycznej piosenki "Jak to na wojence ładnie": Śpij Kolego… w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie.
Kilka dni temu 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, w której służył Maciej Krakowian, poinformowała na Facebooku, że "zgodnie z wolą rodziny" uroczystość pogrzebowa pilota będzie miała charakter prywatny.
"Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania. Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania" - zaapelowano.
Katastrofa w Radomiu. Prokuratura wszczęła śledztwo
Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów, liderem Tiger Demo Team. Na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.
Zginął 28 sierpnia podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, gdy rozbił się sterowany przez niego samolot F-16.
W związku z katastrofą Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota.