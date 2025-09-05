W skrócie Polscy żołnierze oddali hołd pilotowi F-16, który zginął w katastrofie podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.

Flagi wojskowe opuszczono do połowy masztu, a pogrzeb majora Krakowiana miał charakter prywatny na prośbę rodziny.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy lotniczej z udziałem utytułowanego pilota.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w dniu ceremonii pogrzebowej majora Macieja Krakowiana, żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oddali hołd tragicznie zmarłemu pilotowi.

Pożegnali zmarłego pilota. "Na zawsze pozostanie w naszej pamięci"

Na znak szacunku i pamięci, polskie flagi zostały opuszczone do połowy masztu - przekazano.

"Major Maciej Krakowian na zawsze pozostanie w naszej pamięci" - podkreślono. We wpisie zacytowano również fragment patriotycznej piosenki "Jak to na wojence ładnie": Śpij Kolego… w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie.

Kilka dni temu 31. Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, w której służył Maciej Krakowian, poinformowała na Facebooku, że "zgodnie z wolą rodziny" uroczystość pogrzebowa pilota będzie miała charakter prywatny.

"Stanowczo prosimy przedstawicieli mediów o nieuczestniczenie w ceremonii oraz o powstrzymanie się od nagrywania i relacjonowania. Prosimy o uszanowanie woli rodziny i zapewnienie jej prawa do spokojnego pożegnania" - zaapelowano.

Katastrofa w Radomiu. Prokuratura wszczęła śledztwo

Major Maciej "Slab" Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów, liderem Tiger Demo Team. Na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Zginął 28 sierpnia podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu, gdy rozbił się sterowany przez niego samolot F-16.

W związku z katastrofą Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym skutkującej śmiercią pilota.

